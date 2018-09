Club-fans schamen zich voor Jan Breydel, eisen nieuwe tempel én excuseren zich nu al bij CL-tegenstrevers Redactie

02 september 2018

17u26 0 Club Brugge Binnenkort mag Club Brugge zich in de Champions League meten met de allergrootsten der voetbalwereld. Een droom voor spelers én fans, maar toch zit een groepering van Club-supporters met iets verveeld. Ze schamen zich immers voor hun bouwvallig stadion, roepen met een open brief op tot actie én verontschuldigen zich bij de tegenstrever.

Taskforce 5 na 12, een organisatie van Club-fans, zien in de Champions League-deelname het ideale moment om het verwaarloosde Jan Breydel-stadion aan de kaak te stellen. Tien jaar geleden gaf de stad Brugge zijn zegen om een nieuwe tempel te plaatsen, maar een decennia later wacht de blauw-zwarte aanhang nog steeds. Met een open brief wil de denktank nu de huidige manke arena opnieuw onder de aandacht brengen én de tegenstrever waarschuwen.

De open brief:

"We schrijven maart 2008: stad Brugge geeft zijn fiat voor een nieuw stadion voor Club. Tien lange jaren al droomt elke Clubfan van een eigen voetbaltempel. Door procedureslagen, afgekeurde vergunningen, politiek gebakkelei en bezwaren van kleingeestige ondernemers met een groot ego is die droom stilaan een nachtmerrie aan 't worden.

Club, dé ambassadeur bij uitstek van de stad Brugge speelt anno 2018 nog steeds in een volledig gedemodeerd stadion: overal betonrot, niet te harden rioolstank, verstopte toiletten, kapotte water- en electriciteitsleidingen (sic), waterlekken, kletsnatte fans bij de minste plensbui. (lees onder de foto verder)

Tenenkrullend en onaanvaardbaar dat de Belgische kampioen op die manier straks de top van het Europese voetbal moet ontvangen. Club, zijn hondstrouw blauwzwart legioen, de fans van onze toekomstige Europese tegenstanders en België als voetballand verdienen beter. Hoog tijd voor ons land om een infrastructurele inhaalbeweging te maken. HET IS 5 NA 12!

Plaats onderstaande boodschap op jullie tijdlijn en op de officiële social media kanalen van onze Europese opponenten. Graag massaal delen. We are Bruges!

Taskforce 5 na 12

Ongemak

Om de bezoekende fans van Borussia Dortmund, Atlético Madrid en Monaco te waarschuwen, werd er een aparte boodschap in het Engels gecreëerd: “Welkom in een van de oudst en meest versleten stadions van Europa. Sorry voor het ongemak. De fans en het bestuur valt niets te verwijten.”

Omwille van verscheidene groeperingen die gekant zijn tegen een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg, zullen de fans nog minstens vijf jaar moeten wachten vooraleer ze hun vlaggen in een fonkelnieuwe tempel kunnen bovenhalen.

