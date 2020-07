Club en Osayi-Samuel (QPR) naderen akkoord: blauw-zwart telt net geen 4,5 miljoen euro neer voor toptarget Tomas Taecke

28 juli 2020

19u13 16 Club Brugge Met enige vertraging is toptarget Bright Osayi-Samuel (22) in Brugge gearriveerd. Blauw-zwart hoopt morgen een definitief akkoord te bereiken met de Nigeriaan, die vanmiddag vanuit Londen naar Oostende vloog. Als alles goed gaat, legt de winger morgen met een akkoord op zak zijn medische test af en is de deal morgenavond of uiterlijk de dag daarop helemaal afgerond. Club betaalt uiteindelijk iets minder dan 4,5 miljoen euro aan QPR.

De Londense club wou 5,5 miljoen euro vangen en speelde het hard - de vleugelspits werd onder meer bij Burnley, West Bromwich en Leicester City aangeboden. Club trekt uiteindelijk aan het langste eind. Osayi-Samuel moet een vertrek van Diatta en/of Dennis straks opvangen - hij verkiest Champions League-voetbal bij een Belgische topclub boven een avontuur in de Premier League, tenzij er morgen alsnog een kink in de kabel komt.

Eerste aankoop

De Nigeriaan was dit seizoen in de Championship goed voor 5 goals en 9 assists, cijfers die hij in Brugge op zijn minst hoopt te evenaren. Tien dagen voor de competitiestart heeft blauw-zwart de eerste aankoop zo goed als beet. Voor de bekerfinale komt Samuel vanzelfsprekend niet in aanmerking, wél kan hij - indien de competitie zoals gepland van start gaat - op 8 augustus zijn debuut vieren tegen Sporting Charleroi.

Eens de laatste details van de overeenkomst worden uitgeklaard, heeft Club een eerste positie alvast ingevuld. Al mag verwacht worden dat er straks nog een vleugelspits landt op Olympia. Zo is Edmilson nog steeds in beeld, al blijft zijn dossier weliswaar heel complex. Blauw-zwart is daarnaast, zeker nu Mitrovic opnieuw is uitgevallen, op zoek naar een centrale verdediger.