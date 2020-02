Club-coryfeeën zien het helemaal zitten: “United is niet meer wat het geweest is” LRE

20 februari 2020

16u43 0 Club Brugge Club Brugge-Manchester United van vanavond in de 1/16e finales van de Europa League kondigt zich aan als een hoogst interessante confrontatie. Wij vroegen met Henk Houwaart, Georges Leekens, Jan Ceulemans en Hugo Broos vier clubcoryfeeën om hun pronostiekjes en wat blijkt: allen zien ze blauw-zwart vanavond aan het langste eind trekken.

Henk Houwaart: “Club kan resultaat halen”

De Nederlander Henk Houwaart (74) speelde zes seizoenen in het shirt van Club Brugge en was er vijf jaar trainer. De voormalige middenvelder is optimistisch wat betreft de kansen van zijn oude club. “Club Brugge moet het straks zonder Diatta doen en Vanaken heeft last van de pols, dat zijn belangrijk spelers voor blauw-zwart. Desondanks verwacht ik dat Brugge vanavond wel een resultaat kan halen. Ik heb United deze week aan het werk gezien en ze speelden niet slecht, maar het is niet meer de ploeg van weleer. Club Brugge is daarentegen in goede doen. Ik zie ze winnen met 1-0 of 2-1. Ook een goed resultaat in de terugwedstrijd in Engeland moet mogelijk zijn. Ik schat de kans op een plaats in de volgende ronde voor Brugge fifty-fifty in”, aldus Houwaart.

Jan Ceulemans: “Als Club nu verliest, is terugmatch al overbodig”

Jan Ceulemans, die drie keer kampioen werd met Club Brugge en drie keer de Gouden Schoen won, weet niet goed wat hij moet verwachten vanavond. “Ik hoop op een goed resultaat, dat zal zorgen voor een aangenamere en spannendere terugwedstrijd. Mijn pronostiek voor vanavond is 1-0 voor Club. United is ook niet meer wat het vroeger geweest is, dus Club heeft zeker een kans. Alles hangt af van vanavond: als Club verliest, is de terugmatch eigenlijk al overbodig. Met een goed resultaat vanavond zullen ze vertrouwen tanken en dan is alles nog mogelijk in Manchester.”

Georges Leekens: “Ik verwacht dominant Club”

Georges Leekens, die met Club vijf keer landskampioen werd en één keer de beker van België wist te winnen, verwacht een overwinning van de ploeg waar hij later ook trainer van werd. “Club zal wel winnen. United is namelijk niet meer wat het is geweest. Ik heb hun match tegen Chelsea gevolgd. Ze hebben wel gewonnen, maar dat was echt geen goede match. United was ook helemaal niet dominant.”

“Brugge zal zich vanavond ook willen bewijzen, op nationaal niveau hebben ze al bewezen dat ze de beste zijn. Nu moeten ze ook tonen dat ze er op Europees niveau staan – alle spelers kijken er naar uit. Het komt ook goed uit dat United enkele belangrijke spelers mist. Club maakt zo echt wel kans. Ik verwacht dan ook dat het 2-1 wordt. Ze moeten proberen een tegendoelpunt te vermijden, met oog op de terugwedstrijd. Een 1-0 of 2-0 zou dus beter zijn, maar dat wordt moeilijk. Het publiek zal wel helemaal achter de ploeg staan, dat is ook een belangrijke factor.”

Om een goed resultaat neer te zetten is het wel belangrijk dat iedereen van Club een topniveau haalt. Ik verwacht dan ook een dominant Club Brugge Georges Leekens

“In de terugwedstrijd zal United met een andere ploeg spelen. Ze zullen enkele spelers die nu geblesseerd zijn kunnen recupereren. Dit is niet meteen een nadeel voor Club. Ze hebben tegen PSG en Real Madrid bewezen dat ze meekunnen op dit niveau.”

“Ik verwacht dan ook dat de wedstrijd van vanavond moeilijker zal zijn. In Manchester gaat Club meer ruimte krijgen, waardoor het meer zijn eigen spel kan spelen. Om een goed resultaat neer te zetten vanavond is het wel belangrijk dat iedereen van Club een topniveau haalt. Ik verwacht dan ook een dominant Club Brugge. De wedstrijd van vanavond zal erg bepalend zijn voor de terugwedstrijd, al verwacht ik dat ze sowieso ook een doelpunt gaan maken in Manchester.”

Hugo Broos: “Mijn pronostiek? 1-0"

Eenzelfde geluid klinkt bij Hugo Broos, bekerwinnaar en landskampioen met Club Brugge. “Het wordt straks niet makkelijk, maar ik geef Club zeker een kans. Ik heb gehoord dat United met enkele jongeren zal starten, dus dat biedt zeker perspectieven. Mijn pronostiek voor vanavond? 1-0. De terugmatch wordt nog een stuk moeilijker, maar veel hangt natuurlijk af van wat er vanavond gebeurt.”