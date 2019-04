Club-coryfeeën stellen Gouden Schoen-boek voor VDVJ

30 april 2019

13u35 0 Club Brugge Nooit blonk goud feller op Jan Breydel. Terwijl Hans Vanaken zondag zijn exemplaar van de Gouden Schoen ontving, stelde uitgeverij Lannoo een boek voor dat alle laureaten van Club Brugge eert. Een niet te missen naslagwerk.

Van Fernand Boone in 1967 tot Hans Vanaken in 2018. Een totaal van tien laureaten, samen goed voor dertien trofeeën. Club Brugge heeft de geschiedenis van de Gouden Schoen onmiskenbaar mee gekleurd. Journalist en voetballiefhebber Olivier Wille ging op zoek naar de verhalen achter het gloriemoment van alle Brugse Gouden Schoen-winnaars. Niet alleen met oog voor de sportieve impact, maar ook het menselijke verhaal - de ene keer tragisch, soms inspirerend of vermakelijk. Telkens wordt het relaas begeleid door uniek fotomateriaal.

Het boek is eveneens een tocht door de verschillende succesgeneraties van blauw-zwart. Zondagmiddag waren er drie verenigd in Café Den Comptoir, op een zucht van het Jan Breydelstadion. Daar werd het boek ‘De Gouden Schoenen van de Club’ voorgesteld. Met stamgast Franky Van der Elst, Julien Cools en Paul Okon tekenden drie van de tien verschillende winnaars present. Samen met televisiegezicht Luc Alloo nam het drietal een duik in de rijke historiek van hun favoriete club. Ook vijf lezers die via deze krant wonnen waren bevoorrechte getuige van het spervuur aan anekdotes, waar het boek van uitpuilt. Zo herinnerde Julien Cools zich hoe hij in 1977 tot Gouden Schoen uitgeroepen werd. “Mijn vijf jaar oude dochter Grietje nam de telefoon op en gaf het door. Het was Jan Pulinx, toen chef sport van Het ‘Laatste Nieuws’. ‘Proficiat Julien, jij bent de Gouden Schoen van 1977. Kan je zo snel mogelijk naar Antwerpen komen?’ Ik ben meteen in mijn auto gesprongen. Tot op de dag van vandaag is het de enige voetbaltrofee die in mijn living staat.”

Paul Okon, speciaal overgekomen uit Australië, viel de eer in 1995 te beurt. “Mijn exemplaar staat bij mijn ouders”, lachte de verdediger. “Toen ik gesetteld was, had ik hem daar nochtans weggehaald. Maar ik heb thuis vier jongens, die allemaal graag een balletje trappen... (blaast) De Gouden Schoen moést terug naar mijn ouders, anders was hij in brokken geëindigd.” Okon hield wel niet alleen positieve herinneringen over een de bekroning. “Hij heeft me zelfs ongeluk gebracht. Twee weken later liep ik een zware knieblessure op tegen Anderlecht. Mijn voorganger, Pär Zetterberg, overkwam hetzelfde.”

Franky Van der Elst won tweemaal de meest prestigieuze Belgische voetbalprijs - in 1990 en 1996. De 86-voudig international weet als geen ander hoe dat stijgende verwachtingen met zich meebrengt. “Nadat ik voor het eerst de Gouden Schoen gewonnen had, hervatten we de competitie tegen KV Mechelen. We kwamen redelijk snel 0-1 achter en ik kon mijn stempel niet drukken. De bezoekende fans van Malinwa - ze zaten toen nog achter doel - begonnen plots te zingen ‘Waar is die Gouden Schoen?’. Ze waren nog maar net gestopt met hun liedje, toen ik een bal perfect in doel knalde. Ik ben toen met mijn armen gespreid voor die supporters gaan staan. (proest het uit) En zeggen dat ik normaal nooit scoorde...”

Het boek ‘De Gouden Schoenen van de Club’ telt 178 pagina’s en is nu reeds verkrijgbaar in de boekhandel en op lannoo.be. De kostprijs bedraagt 25, 99 euro.