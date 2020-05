Club Brugge wint prestigieuze Webby Award Redactie

19 mei 2020

19u29

Bron: Club Brugge 0 Club pakt met 'de Beer en zijn sjaal' een prijs op de prestigieuze Webby Awards! 🧸💙🖤



Deze middag werden de winnaars van de jaarlijkse Webby Awards bekend gemaakt, de Oscars van het internet. Club Brugge en Lucy Agency winnen de prijs voor beste website in de categorie Corporate Social Responsibility met 'De Beer en Zijn Sjaal'.

The Webby Awards, ‘The Webbys’, worden sinds 1996 uitgereikt door the International Academy of Digital Arts and Sciences. Op de jaarlijkse award show worden prijzen uitgereikt in de categorieën, Websites, Video, Advertising, Media & PR, Social, Apps, Mobile, & Voice, Games, en Podcasts. Club wint dit jaar de The Webby People’s Voice Award met de website voor zijn jeugdboek ‘De Beer en Zijn Sjaal’.

De Beer en zijn sjaal werd gemaakt samen met LUCY AGENCY en werd gedrukt op 5.000 exemplaren die aan supporters van Club Brugge en andere clubs werden uitgedeeld. Ook iedere bibliotheek in Vlaanderen en basisschool in Brugge kreeg een exemplaar toegestuurd zodat de warme boodschap een zo’n breed mogelijk publiek kon bereiken en toekomstige generaties voetbalfans kon inspireren. Het kinderboek is ook digitaal (voor) te lezen op debeerenzijnsjaal.be.

Door de coronamaatregelen zal de awardshow digitaal plaatsvinden deze avond. Andere winnaars zijn ondermeer Jimmy Fallon, Greta Thunberg, Tom Hanks, Cardi B, LeBron James, Lil Nas X, Dolly Parton, Ronan Farrow, Game of Thrones and Celine Dion.