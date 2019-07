Club Brugge wint oefenpot tegen Union, Amrabat scoort heerlijk doelpunt AB

15 juli 2019

21u00 0 Bal ↗️ Kruising. Let it fly, Sofyan! #CLUUSG pic.twitter.com/1RA5QJz34V Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Club Brugge heeft zijn voorlaatste oefenmatch in de voorbereiding gewonnen tegen Union met 3-2. Op het veld van Knokke kwamen de Brusselaars uit 1B na twintig minuten op voorsprong via de pijlsnelle Niakaté. Zijn openingsdoelpunt werd tien minuten later tenietgedaan door Mechele. De centrale verdediger kopte op hoekschop de gelijkmaker tegen de netten. Enkele tellen later kon ook aanwinst Simon Deli een corner afronden. Nog voor rust diepte Club zijn bonus uit. Sobol zette voor en de bal kwam bij Amrabat. De Nederlander controleerde de bal en knalde vervolgens heerlijk in de kruising. Knappe goal. Club met een 3-1-voorsprong de rust in.

Union vocht terug in een matige tweede helft. Young bracht de tweedeklasser nog op 3-2, maar de zege van Club Brugge kwam niet meer in het gedrang. Vrijdag speelt blauw-zwart tegen het Portugese Sporting.

Opstellingen

Club Brugge: Letica, Cools, Mechele, Deli, Sobol, Amrabat, Vormer, Vanaken, Vlietinck, Okereke, Danjuma

Union: Kristiansen, Vega (46' Hamzaoui), Kandouss, Perdichizzi, Kis, Pinto-Borges, Nielsen, Teuma, Young, Selemani, Niakaté

Doelpunten

21' Niakaté (0-1), 32' Mechele (1-1), 34' Deli (2-1), 36' Amrabat (3-1), 58' Young (3-2)