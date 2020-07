Club Brugge wint oefenpot met kleinste verschil tegen 1B-club Deinze Tomas Taecke

22 juli 2020

19u55 0 Club Brugge Weinig boeiende oefenpot vanavond in Westkapelle. Club Brugge won na een goal van Schrijvers met 1-0 van Deinze en daarmee is het meeste gezegd.

Eerste van drie oefenwedstrijden in vier dagen tijd voor Club Brugge vanavond. Opnieuw in het Belfius Basecamp, deze keer tegen KMSK Deinze, vorig seizoen kampioen in eerste amateur. De zware voorbereiding laat zich voelen: Clement liet met Diatta, Okereke, Mitrovic en opnieuw Dennis vier spelers uit voorzorg opzij. Zij die vorige zaterdag tegen AA Gent op het uur invielen, begonnen deze keer aan de wedstrijd.

Deinze toonde zich vroeg in de match een waardige tegenstander. Club werd het voetballen belet - pas voorbij het halfuur kon blauw-zwart via een bal op de paal van Ricca voor het eerst dreigen. Op slag van rust bracht Schrijvers de thuisploeg alsnog op voorsprong na een matige eerste helft. Clement wisselde op Mechele en Horvath na zijn ganse ploeg op het uur. Beloften Arne Engels en Wilkims Ochieng vierden hun debuut. Die laatste trapte na knap samenspel van Rits en Vanaken al snel een niet te missen kans over doel. Club had meer veldoverwicht voorbij het uur, maar tot veel kansen of goals kwam blauw-zwart niet. Zaterdag oefenen de Bruggelingen tegen Rijsel - meteen de generale repetitie voor de bekerfinale.

Doelpunten:

43’ Schrijvers (1-0)

Club Brugge 1ste helft: Horvath; Mata, Mechele, Voet, Ricca; De Cuyper, Van Den Keybus, Balanta, Schrijvers; Krmencik, De Ketelaere

Club Brugge na 60’: Horvath; Kossounou, Mechele, Deli, Sobol; Rits, Vormer, Vanaken; Ochieng, Badji, Engels