Club Brugge trekt zich terug uit Raad van Bestuur Pro League NVK

06 juli 2020

20u49 46 Club Brugge Club Brugge trekt zich terug uit de Raad van Bestuur van de Pro League. General Manager Vincent Mannaert heeft dat via een uitgebreide e-mail laten weten aan de andere clubs. Hij vindt dat de Pro League niet meer functioneert.

De discussies over de tv-rechten en de verdeelsleutel daarvan, over de competitieformule en over het vroegtijdig beëindigen van de competitie. Het zijn maar enkele van de hangijzers waarvan Club Brugge vindt dat ze een verkeerde manier zijn behandeld door de Pro League.

Blauw-zwart heeft, als kampioen en meest dominante club van het moment, zijn eigen idee van waar het Belgisch voetbal naartoe wil. Maar dat strookte niet altijd met de meningen van de andere clubs. Dat frustreerde Mannaert, geeft hij aan in zijn open brief.

Club zal zich nu vooral vanuit de oppositie roeren.

