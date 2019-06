Club Brugge trapt in fonkelnieuw complex seizoen op gang: “Als er jongens vertrekken, zal het voor serieuze bedragen zijn” TTV

21 juni 2019

11u53 1

Historisch momentje voor Club Brugge vandaag, dat voor het eerst trainde op de grasvelden van het Belfius Basecamp in Knokke-Heist. Philippe Clement deed dat in zijn nieuwe rol als T1, samen met zijn nieuwe assistenten Van Rumst en Ivens. Blauw-zwart opende de voorbereiding met 26 spelers, waarvan zeven trainees. Wachten is het nog op internationals Mechele, Vanaken, Diatta, Schrijvers, Cools en Nakamba, dit terwijl Denswil, Vlietinck en Dennis voorlopig apart trainen. Nieuwkomer Koussounou trainde voor het eerst in de blauw-zwarte outfit. Voorts verwacht Clement niet te veel veranderingen meer. “Als er jongens vertrekken, zal het voor serieuze bedragen zijn. We willen de meeste jongens houden, ik verwacht niet veel beweging”, stelde de nieuwe coach

“We hebben er héél veel zijn in”, klonk het na de training bij aanvoerder Vormer. “Dit is al mijn zesde seizoen. Complimenten aan iedereen die dit oefencomplex verwezenlijkt heeft. De faciliteiten zijn fantastisch en daar gaan we nu lekker gebruik van maken. Net als andere jaren gaan we voor het hoogst haalbare. Dat begint straks met de voorrondes van de Champions League, waarin we willen doorstoten.”

Club traint morgen een tweede keer in Knokke-Heist. Zondag oefent het een eerste keer tegen lokale provincialer Heist.