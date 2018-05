Club Brugge stelt truitjes voor volgend seizoen voor tijdens kampioenenfeestje, vooral uitshirts springen in het oog TLB

21 mei 2018

16u42 8 Club Brugge Club Brugge weet in welke shirts het volgend seizoen zijn landstitel mag verdedigen. De West-Vlamingen stelden vandaag tijdens hun kampioenenfeest de truitjes voor het seizoen 2018-2019 voor. Het thuisshirt wijzigt amper in vergelijking met dit seizoen, maar het uitshirt wordt wél helemaal anders.

Het thuisshirt blijft trouw aan de blauw-zwarte traditie, met verticale blauwe en zwarte strepen. "Een bewuste keuze, want Club moet nu eenmaal blauw-zwart zijn", klinkt het op de website van Club. "Het verschil zit hem opnieuw in de details: een nieuwe zwarte polo kraag met achteraan aan de binnenkant #BLUVNGOAN, twee blauwe mouwen, een effen zwarte rug."

Het Brugse uitshirt voor volgend jaar valt wat meer op. Het truitje kreeg witte, rode en blauwe horizontale strepen. De stadskleuren en de vlag van Brugge waren inspiratiebronnen voor het design van het shirt. De hals is V-vormig met lichtblauwe randen en de gebreide randen van de witte mouwen zijn blauw. Op de achterkant van het shirt verschijnt in reliëfopdruk de Vlaamse leeuw, een van de symbolen van stad Brugge. Het shirt is een ode aan de Stad Brugge, waar Club al bijna 127 jaar een uithangbord van is. De outfits werden ontworpen in overleg met de fans.

Een mooi extraatje voor de beste fans van het land! Onze shirts voor volgend seizoen zijn nu te zien op de Brugse Markt! Club is Brugge, Brugge is Club! #WeAreBruges pic.twitter.com/s1IV138LWm Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

