Club Brugge stelt nieuwe shirts van volgend seizoen voor TTV/KDW/GVS

22 juni 2020

12u30 20 Club Brugge Om 10u30 rolde de bal opnieuw in het Belfius Basecamp. Club Brugge trapte de voorbereiding op gang met een eerste trainingssessie in Westkapelle. Na de middag werden de truitjes voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Club koos voor de traditionele verticale blauw-zwarte strepen bij het thuisshirt en een wit tenue met diagonale grijze lijnen voor de uitwedstrijden.

Here they are! 😍 #NoSweatNoGlory



Shop | https://t.co/Wcc2WpkXxx pic.twitter.com/Y1wJzl4qUp Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Op de achterzijde van de truitjes voor volgend seizoen prijkt met Candriam, een private bankier die samenwerkt met Belfius, een nieuwe sponsor. De hoofdsponsor op de borst blijft Unibet, Macron is nog altijd de designer van blauw-zwart.

De spelersgroep is vooralsnog zo goed als ongewijzigd. Simon Deli ontbrak. De verdediger zit vast in Ivoorkust na een terroristische aanslag vorige week. Kaveh Rezaei en Amadou Sagna, tot voor kort uitgeleend aan respectievelijk Charleroi en KV Oostende, maakten wel hun opwachting. Beloften Noah Aelterman, Thomas Van Den Keybus, Siemen Voet en Senne Lammens krijgen hun kans in de voorbereiding.



De van Galatasaray gehuurde Mbaye Diagne is er na zijn fratsen uiteraard niet meer bij. Percy Tau, die tot 30 juni gehuurd wordt van Brighton, was eveneens afwezig. Het is niet duidelijk of de Zuid-Afrikaan ook nog komend seizoen voor blauw-zwart zal aantreden. Jordi Vanlerberghe, Cyril Ngonge, Karlo Letica en Guillaume Hubert verschenen niet op het oefenveld, ze zijn overbodig.



Het nieuwe thuistenue

Het nieuwe uittenue

