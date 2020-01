Club Brugge-spelers dollen in Doha: “Je hebt een beha aan!” Redactie

06 januari 2020

17u53

Bron: Club Brugge 0

Op het Brugse oefenkamp in Doha zit de sfeer er goed in. Zo dolt het trio Deli, Diatta en Mata met Odilon Kossounou, de Ivoriaanse verdediger van blauw-zwart. Die had zijn GPS-tracker boven zijn trainingsshirt getrokken, in plaats van eronder. Tot jolijt van de ploegmaats. “Je draagt een beha! Heb je nu borstjes, ja?”