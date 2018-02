Club Brugge slikt weer twee doelpunten en mag bekerdroom opbergen, Standard naar 17de bekerfinale (3-2)

De tweede halve finale voor de beker van België tussen Standard en Club Brugge is er eentje om duimen en vingers bij af te likken: een kersverse Gouden Schoen, twee opvliegende trainers en gele kaarten en goals bij de vleet. Uiteindelijk trok Standard aan het langste eind.

Onder luid gejuich werd hij binnengehaald, Ruud Vormer, de kapitein van Club Brugge en kersvers Gouden Schoen. Maar ook hij zal hebben moeten herkennen dat de taak die zijn ploeg te wachten stond, loodzwaar was. De heenmatch in de halve finale was immers op 4-1 geëindigd, in het voordeel van Standard.

Standard leek de hoop van Club met een snelle goal al vroeg in de match - na vijf minuten - de kop in te drukken. Club slaagde er echter in om tot twee keer toe terug te komen en de spanning in de match te houden. In de zeventigste minuut trapte Renaud Emond alle Brugse hoop echter aan flarden. Club kon nog één keer scoren maar verder dan 3-2 kwam het niet.

In tussentijd passeerde zowat alles wat er kan gebeuren in een voetbalmatch. Eerst en vooral vielen er mooie doelpunten te bewonderen. Vooral de drie goals van Brugse makelij waren erg knap. Dat kan echter niet gezegd worden van het optreden van beide trainers. De trainer van Standard, Sa Pinto, probeerde al vroeg in de wedstrijd tijd te rekken door een bal op het veld te werpen en niet veel later stond hij neus aan neus met zijn collega Ivan Leko. Scheidsrechter Bart Vertenten moest de twee vechthaantjes uit elkaar halen.

Vertenten had zijn handen vol, met stevige fouten langs beide kanten. Het regende dan ook gele kaarten: acht in totaal, waarvan zes voor een Standardspeler. Ook Ruud Vormer kreeg er eentje achter zijn naam. Laifis en Agbo missen zo na een gele kaart de finale. Standard speelt op 17 maart de finale in het Koning Boudewijnstadion tegen Racing Genk.

Sa Pinto: "Verdiende beloning"

"Het was een fantastische en intense match", zei Sa Pinto na de zege. "Club Brugge speelde goed, ze hebben veel kwaliteit en knokten ervoor. We konden - mede door hen - de wedstrijd niet controleren zoals we in gedachten hadden. Maar we zitten in de finale, dat was ons doel. Over de twee wedstrijden gezien waren we de betere ploeg. Ik heb fantastische spelers met veel persoonlijkheid. Ze werken hard en de focus zit goed. Vandaag zijn ze hiervoor beloond, en verdiend."



De Portugees keek ook al even vooruit naar de finale. "We gaan niet gewoon aantreden in de finale. We willen de eindstrijd ook winnen. Genk heeft veel kwaliteiten. We vechten alle twee voor deelname aan Play-off I. Dit seizoen versloegen we hen al tweemaal, maar voetbal is onvoorspelbaar", besloot Sa Pinto.

Leko: "Toch wel een klap"

"Het was een interessante wedstrijd, maar uiteraard ben ik ontgoocheld over het resultaat", stelde Ivan Leko. "We wisten dat het zeer moeilijk zou worden na de heenmatch. Standard is met zijn individuele kwaliteiten heel gevaarlijk in de omschakeling. Toch heb ik een goed Club Brugge gezien. We hebben drie keer gescoord, zes grote kansen gecreëerd en met passie en een groot hart gespeeld. Chapeau dat 25.000 toeschouwers op een donderdagavond om 21u naar het stadion kwamen, ook zij geloofden erin. Het is jammer dat we niet in de eindstrijd staan. Deze ploeg heeft alles om finales te spelen en trofeeën te pakken. Het is toch wel een klap."



Leko bracht met de debuterende Kenneth Vermeer al een vijfde doelman aan de aftrap dit seizoen. Maar ook de Nederlander overtuigde niet. "Naar mijn aanvoelen was Kenneth goed. Het klopt dat we al veel doelmannen hebben geprobeerd, dat gebeurt niet elk jaar. Maar we durven te wisselen. Toch winnen we samen en verliezen we samen", besloot Leko.