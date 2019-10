Club Brugge samen met Ajax enige nog ongeslagen team: “Zij worden de nieuwe giganten in Europa” Tomas Taecke

05 oktober 2019

12u00 8 Club Brugge Met twee zijn ze, de overgebleven clubs die dit seizoen in alle competities nog geen wedstrijd verloren. Ajax, dat de voorbije jaren heel Europa charmeerde, en Club Brugge - na dinsdag nu al tien wedstrijden op rij ongeslagen in de Champions League: “Hun visie loopt parallel, maar Ajax staat een stuk verder. Maar Club komt eraan”, voorspelt Aad De Mos.

Het is de natte droom van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert. Tot de beste 24 clubs horen wanneer de Europese competities -wellicht in 2024 - drastisch hervormd zullen worden. Deel uitmaken van een vast kransje Europese eliteploegen. Wel, wat dat betreft zijn de Bruggelingen op goeie weg - getuige daarvan de resultaten in eigen land, maar vooral in Europa. Club (15 duels) is samen met Ajax (14 duels) de enige in Europa actieve club die dit seizoen ongeslagen is, dit ondanks enkele taaie confrontaties in het kampioenenbal: “Ajax is de trendsetter, de meest moderne club van Europa”, weet analist Aad De Mos.

“Zij zijn op het goeie moment de juiste weg ingeslagen. Edwin van der Sar (algemeen directeur) en Marc Overmars (sportief directeur) hebben de juiste visie geïmplementeerd. Goeie buitenlandse spelers kopen, investeren in talentvolle jongeren. Het salarisplafond werd opgetrokken van één naar 3 à 4 miljoen euro en ze installeerden een topcoach (Erik Ten Hag, red.).”

“Als ik dan Mannaert en Verhaeghe hoor praten, dan zie je dat ze de ideeën van Ajax overpakken. Ze investeren in jonge spelers, zoals Wesley, die voor een pak geld verkocht worden. Zoals Ajax Blind en Tadic kocht, haalde Brugge Mignolet en stelde men Clement aan - ook het salarisplafond werd gevoelig opgetrokken. Als je in 2024 wil aansluiten bij de allergrootste clubs, dan moet je nu punten scoren. En dat kan alleen door een goeie visie en filosofie - dat hebben ze in Brugge begrepen.”

Telraamwedstrijden

De Mos geniet van de reeks en de ontwikkeling van Ajax en Club, al denkt hij dat de ongeslagen status van de Amsterdammers langer zal standhouden dan die van Club. In 2014 verloor het blauw-zwart van Preud’homme, Ryan, Meunier en Vázquez 31 matchen op rij niet, maar daar hoeft Club volgens De Mos niet mee bezig te zijn: “31 matchen, dat zullen ze niet redden. In de competitie worden het telraamwedstrijden, dat is met Ajax al langer zo in Nederland. Maar zo lang niet verliezen, dat kan niet in een poule met PSG, Real en Galatasaray. Dat is anderzijds helemaal niet erg. Ik ben ervan overtuigd dat ze met Clement als coach en de clubleiding daarboven hetzelfde kunnen bereiken als Ajax onder Ten Hag. Die zijn al stabieler in de uitvoering en op tactisch vlak. Dat heeft te maken met véél grote matchen spelen - deze Ajax-lichting haalde de Europa League-finale en de halve finale van de Champions League. Zij hebben die ervaring, terwijl Club op Real na de rust in de war raakte. Ajax staat verder, maar Club komt eraan. Ajax zie ik als een outsider voor de Champions League, net als Bayern, Dortmund, Liverpool, PSG, Man City en Barcelona. Club zie ik wél overwinteren, samen met PSG.”

Naast Club en Ajax verloren Red Bull Salzburg en Slavia Praag de voorbije dagen pas voor het eerst: “Ook deze clubs gaan mee in die filosofie. Het worden de nieuwe giganten in Europa, de nieuwe krachten. In eigen land zijn ze onklopbaar geworden, terwijl ze bijna elk jaar verzekerd zijn van Champions League-voetbal. Wie niet volgt, valt af - zo ontstijgt Club meer en meer de concurrenten zoals Anderlecht, Genk en Standard. Europese topclubs met een verkeerde visie krijgen het lastig. Kijk naar Real Madrid en Tottenham, die hun selectie niet verversen of doorselecteren.”

Aantal wedstrijden

Club: 15 (6 Europa, 8 competitie en 1 beker), Ajax: 14 (6 Europa en 8 competitie)

Aantal zeges

Club: 10 (3 Europa, 6 competitie en 1 beker), Ajax: 10 (4 Europa en 6 competitie)

Aantal doelpunten

Club: 33 (9 Europa, 21 competitie en 3 beker), Ajax: 40 (13 Europa en 27 competitie)

Aantal tegendoelpunten

Club: 9 (6 Europa, 3 competitie en 0 beker), Ajax: 10 (4 Europa en 6 competitie)

