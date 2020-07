Club Brugge raakt niet voorbij stug Beerschot na twee blunders in eerste helft Tomas Taecke

08 juli 2020

18u48 6 Club Brugge In een pittige, maar weinig hoogstaande tweede oefenmatch raakte Club Brugge vanavond in het eigen oefencomplex niet voorbij een stug Beerschot. Na defensieve fouten van Vanhamel en Vormer speelden blauw-zwart en de Ratten 1-1 gelijk.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Blauw-zwart was aan haar tweede oefenmatch toe in het Belfius Basecamp. Na OH Leuven kwam Beerschot op bezoek, nóg een team dat net als Club en OHL in het weekend van 1 en 2 augustus alles te winnen of te verliezen heeft. Clement gunde de meeste kernspelers minuten, met uitzondering van de niet helemaal fitte Balanta, Mata, Van Der Brempt en Dennis. Rezaei en Vlietinck, beiden in principe overbodig, kwamen niet in aanmerking.

Beerschot toonde veel gretigheid en kwam binnen de minuut op voorsprong (zie video hierboven). Een slordigheid van Vormer werd door Noubissi genadeloos afgestraft. Club nam het heft in handen en kreeg één goeie kans via De Ketelaere, wiens volley in de armen van Vanhamel belandde. Voorin kregen Krmencik en Okereke weinig klaar - wat dat betreft is er voorlopig geen beterschap in de voorlinie. Halfweg de eerste helft deelde ook Beerschot een cadeautje uit. Vanhamel leverde in bij Diatta, die het leer in de verste hoek binnen schoof. Beerschot raakte voor de rust nog de lat, aan de overkant lieten Krmencik met het hoofd en Mechele van dichtbij goeie kansen liggen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Elf nieuwe namen bij Club na de rust, terwijl Beerschot op enkele wissels na met dezelfde ploeg doorging. De Ratten hoefden na de pauze niet onder te doen voor de landskampioen, die via Schrijvers en Vanaken wel twee goeie kansen kreeg. In de slotfase scoorden de bezoekers bijna met een gelukje, toen de bal via Voet en Grisez tegen de deklat belandde. Uiteindelijk geen winnaar vanavond in Westkapelle, waar vooral Beerschot zich stilaan klaar toonde voor de eerste belangrijke match van het nieuwe seizoen. Club eindigt de driedaagse ministage met een gelijkspel, al hoeven daar vooralsnog geen zware conclusies uit getrokken worden.

Club 1ste helft: Shinton; Kossounou, Mechele, Deli; Diatta, Rits, Vormer, De Ketelaere, De Cuyper; Krmencik, Okereke

Club 2de helft: Horvath; Mitrovic, Voet, Ricca; Sagna, Van Den Keybus, Vanaken, Schrijvers, Sobol; Badji, Openda

Doelpunten: 1’ Noubissi (0-1), 22’ Diatta (1-1)

Lees ook: Genk-spits Paul Onuachu test positief op het coronavirus