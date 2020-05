Club Brugge polst QPR-winger Osayi-Samuel Niels Poissonnier

15 mei 2020

Van anticiperen gesproken. In de veronderstelling dat er straks voor zowel Krépin Diatta als Emmanuel Dennis een niet te weigeren bod van zo’n 25 miljoen euro komt, speurt Club Brugge al volop naar potentiële opvolgers. Een concrete piste daarbij is Bright Osayi-Samuel, de 22-jarige winger van Queens Park Rangers FC. Een naam die al langer op één van de lijstjes prijkt bij Club, maar waar recent gepolst werd naar de transfervoorwaarden. Volgens Sky Sports was er zelfs al een ontoereikend bod van 3,4 miljoen euro, maar dat wil de leider niet bevestigen. Club richt zoals vaker zijn pijlen op verschillende pistes.

Bright Osayi-Samuel (1m75, 72kg) past wel perfect binnen de rekruteringspolitiek. Een jonge, beloftevolle flankaanvaller, zoals ook Izquierdo, Anthony Limbombe, Danjuma, Dennis en Diatta dat waren toen ze in België neerstreken. Met zijn vijf goals en acht assists in 29 wedstrijden – naast een doelpunt in de FA Cup – was Osayi-Samuel het voorbije seizoen één van de revelaties in de Championship. Norwich en West Ham kregen zo de Nigeriaanse Engelsman in het vizier, naast de scouts van Club Brugge. Met nog een contract tot juni 2021 is de kans reëel dat hij deze zomer QPR – een middenmoter in de Engelse tweede klasse – achter zich laat en een stap hogerop zet.

Hieronder enkele van zijn hoogtepunten dit seizoen: