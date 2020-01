Club Brugge pakt 1-2-zege in oefenmatch tegen PSV, bekijk hier de knappe goals van Vossen en Sobol Niels Poissonnier in Qatar

09 januari 2020

17u19

Bron: Club Brugge 20 Club Brugge Club Brugge heeft een oefenmatch tegen PSV met 1-2 gewonnen. Voor blauw-zwart scoorden Vossen met een knappe omhaal en Sobol met een even mooi afstandsschot. Bekijk hieronder de doelpunten.

De 0-1 van Vossen

De 0-2 van Sobol

De 1-2 van Doan

Welke was nu mooier? De fijnzinnige omhaal van Jelle Vossen, net na rust, op voorzet van Rits? Of de zelfverzekerde volley van Sobol, na een afvallende bal? Moeilijk te zeggen. Feit is dat Vossen het scoren nog niet verleerd is. En dat Sobol sinds de Brugse Metten een gedaanteverwisseling ondergaan heeft – hij is al lang geen risicopatiënt meer. Horvath zorgde er achterin dan weer voor dat PSV maar één keer kon scoren.

De echte test is evenwel voor zaterdag, als Club het in één van de fonkelnieuwe WK-stadions opneemt tegen Ajax. In afwachting gaf Clement tegen PSV kansen aan de jeugd en de invallers. Charmeerde daarbij andermaal: Charles De Ketelaere. Stevig in de duels, goede trap en veel loopvermogen. Ook de jonge De Cuyper liet op links talentvolle dingen zien. Op het uur mocht nieuwkomer Badji debuteren – een project op middellange termijn. En deden de gevestigde waarden van Club wat ritme op voor morgen. Mignolet, Mata en Diatta werden gespaard. Schrijvers, Tau en Dennis kampen met wat kwaaltjes.

Club Brugge: Horvath; Van der Brempt, Mitrovic (46’ Van Den Keybus), Ricca; Vlietinck, Rits, Cools, De Ketelaere, De Cuyper; Vossen, Openda

Na 60’: Horvath; Kossounou, Mechele, Ricca; Van Den Keybus, Balanta, Vormer, Vanaken, Sobol; Badji, Okereke

PSV eerste helft: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, De Haas; Rosario, Afellay, Thomas; Ihattaren, Madueke, Bruma

PSV tweede helft: Unnerstall (60’ Ruiter); Teze, Daverveld, Baumfartl, Boscagli; Gutierrez, Gomes, Hendrix; Doan, Ledezma, Gakpo

Doelpunten: 52’ Vossen (0-1), 73’ Sobol (0-2), 78’ Doan (1-2)