Club Brugge over gedragscode makelaars: “Niet om populair te doen, wél om alles transparanter te maken” Tomas Taecke

10 oktober 2019

12u43 0 Club Brugge In afwachting van het nieuwe makelaarsreglement (‘Clearing House’) van de Pro League, neemt Club Brugge zelf het heft in handen. Zo laat blauw-zwart zaakwaarnemers sinds de wintermercato van dit jaar een ‘Know Your Agent’-contract ondertekenen, dat moet getuigen van hun goede bedoelingen: “We zullen wel eens een transfer missen, maar willen ons wapenen tegen malafide tussenpersonen”.

Hannes D’Hoop, legal advisor van Club: “Hopelijk krijgen we navolging”

Makelaars die met Club Brugge in zee willen, worden voortaan uitvoerig gescreend. Het ‘Know Your Agent’-contract, waarin de zaakwaarnemers moeten bewijzen dat ze de regelgeving kennen en navolgen en in het verleden al dan niet veroordeeld werden voor fraude, moet de goede van de slechte makelaars onderscheiden. Concreet wil Club aan de hand van een pak gegevens nagaan wie te vertrouwen is en bijgevolg in aanmerking komt om potentiële spelers van de Brugse club te vertegenwoordigen.

Het Know Your Agent-document moet het kaf van het koren scheiden - Club wil zich wapenen tegen malafide makelaars. Zo stellen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, die op 4 oktober nog zonder gevolgen ondervraagd werden over betalingen aan spilfiguur in het dossier Propere Handen Dejan Vejlkovic, een voorbeeld voor de andere clubs. Dit terwijl het wachten is op de nieuwe regelgeving van de Pro League, waarover eind dit jaar gestemd moet worden.

“Wie een lening aanvraagt bij de bank moet ook informatie verstrekken”, meent Hannes D’hoop, legal manager bij Club Brugge. “Voor ons is dit een soort van gezondheidscheck, een procedure waarbij de makelaars moeten aantonen waar ze geregistreerd zijn, of ze aan alle regels voldoen, wie de begunstigden zijn en hoe hun groepsstructuur eruit ziet. Vervolgens gaan wij zorgvuldig na of ze niet aan schriftvervalsing doen met de informatie die we kunnen raadplegen. Als ze dit document niet invullen of ondertekenen, dan stopt het meteen.”

“We zullen wel eens een transfer missen, maar we willen niet langer met malafide tussenpersonen werken. De meeste makelaars gaan daar ook in mee. Voor buitenlanders is het even schrikken, maar die merken snel dat dit noodzakelijk is om tot onderhandelingen te komen. Naast het ‘Know Your Agent’-contract hebben wij ook een interne gedragscode. Zo weten al onze medewerkers ook op hun beurt wat hen te doen staat wanneer ze in contact komen met tussenpersonen.”

“Stok om mee te slaan”

“Dit is iets wat we ten zeerste toejuichen”, meent Jesse De Preter, voorzitter van makelaarsvereniging ‘BFFA’. “In veel sectoren waarin grote bedragen rondgaan, is dit een standaardprocedure. De ‘Know your client’-procedure moet conflicten vermijden. Wat Club Brugge nu doet, is eigenlijk volstrekt normaal. Op die manier laten ze zien dat ze er alles aan doen om voldoende preventief te werk te gaan. Zo’n document sluit niet uit dat makelaars kunnen liegen. Wél heeft de club in dat geval een stok om mee te slaan, want eigenlijk pleegt de liegende makelaar op die manier contractbreuk.”

De Preter hoopt dat de andere clubs snel het voorbeeld van blauw-zwart volgen: “Wij vinden dit een geweldig initiatief. Hoe strenger, hoe liever. De volgende stap is dat de communicatie tussen alle partijen in een digitaal dossier terechtkomt, wat voor nóg meer transparantie zou zorgen.”

Club stelt een voorbeeld voor de andere clubs. Niet om zich populair te maken, wél om de transparantie in de sector te vergroten: “Onlangs gaven wij ook inzage in onze zomermercato, zonder geheime informatie prijs te geven. Het is niet onze bedoeling de beste van de klas te zijn, maar we hopen op veel navolging. Hetgeen we doen, vergt veel inspanningen, maar we willen onze ‘Know Your Agent’-verbintenis gerust delen met andere clubs.”

Pro League was graag op de hoogte geweest

Pro League-CEO Pierre François bejubelt het idee van Club, maar…: “Nog beter was geweest indien ze mij hadden geconsulteerd. Wij zijn zelf bezig met het samenstellen van een reglement voor makelaars en clubs, dat door alle ploegen zal moeten worden nageleefd. Anderzijds kunnen wij hen niet tegenhouden dit verder te verfijnen. Bart en Vincent kennende zal dit contract wel deugen, alleen was ik er graag van op de hoogte geweest.”