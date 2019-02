Club Brugge opnieuw benadeeld na gelijkmaker Cercle? “Ik snap niet dat videoref nu niét ingrijpt” ODBS/GVS

10 februari 2019

20u26

Bron: Proximus Sports/Telenet Play Sports 10 Club Brugge Club Brugge had opnieuw reden tot klagen. Nadat het vorige week een late penalty onthouden werd tegen Gent, scoorde Cercle nu de 2-2 nadat Cardona al dan niet buitenspel stond. In Brugge en ook Wesley Sonck bij Proximus Sports verwijzen ze gretig naar Anderlecht - Club uit Play-Off 1 van vorig seizoen, toen een goal van Diaby wel werd afgekeurd na een quasi gelijkaardige buitenspellijn.

Hét probleem: de virtuele buitenspellijn, die door Telenet en Proximus wordt getrokken, wordt door de VAR niet gemaakt omdat ze technologisch (nog) niet op punt staat. Pas bij de start van Play-Off 1 treedt dat dure technische hulpmiddel, waarvoor er een partner is gevonden, effectief in voege. En kan de videoref in eer en geweten een juiste beslissing nemen. Vandaag in het Jan Breydel liet zowel het scheidsrechterlijke korps als de VAR de voor Club pijnlijke gelijkmaker toe.

Welke fase werd bestraft en welke niet? Een spelletje willekeur met de belgische refs #CerClu pic.twitter.com/z5Kce5xGHB Thomas Vanhoutte(@ thomasvanhoute) link

Een foute beslissing, voor Wesley Sonck bij Proximus Sports. “Niet alleen het hoofd van Cardona, ook zijn schouder en zelfs zijn knie staan voorbij Denswil en dus ook voorbij de denkbeeldige offside-lijn. Als we deze fase vergelijken met die ene fase van Diaby in het Constant Vanden Stockstadion (vorig seizoen in PO1 - zie foto hieronder, nvdr), dan vind ik dat het hier veel duidelijker buitenspel is. Daar greep de VAR wél in, nu niet. Ik snap dit niet. Ik ben benieuwd wat ze nu gaan communiceren”, aldus de analist.

Ook voor Eric Van Meir bij Telenet Play Sports was het off-side. “Ik vind het buitenspel, al is het héél moeilijk te zien. Zijn hoofd is er voorbij. Maar Denswil staat achter Cardona en je kan zonder de juiste technologie moeilijk beslissen, daarom grijpen ze niet in volgens mij.”

Ivan Leko wou er niet te veel woorden aan vuil maken en had het vooral over het pijnlijke puntenverlies. “Wij wilden domineren, de bal en kansen waren voor ons. We komen ook twee keer op voorsprong en hadden alles in huis om een beslissende goal te maken, maar dat gebeurde niet. En na twee keer dom balverlies op het middenveld slikken we zure tegengoals. Pijnlijk na zo’n match”, sprak de Brugse coach bij Play Sports.

Marc Degryse was bij Telenet Play Sports heel wat minder te spreken over de tweede dan de eerste helft van Club. “Voor de pauze was er veel meer kwaliteit. Met Vanaken die goed de ruimtes vond. Dan is Club altijd moeilijk te bespelen. Met een aanval uit het boekje ook, die leidde tot de tweede goal en dat geweldige eerste doelpunt van Wesley na goed werk van Diatta”, aldus Degryse, die het niet helemaal begrepen had op de weinig dwingende wissels van Leko. “Pas tien minuten na die 2-2 haalt hij er Mata af voor Cools en Openda voor Wesley, een spits voor een spits. En vijf minuten voor tijd kwam Rezaei erin voor Amrabat. Als je absoluut wil winnen...” In de stand blijft Club achter met 21 op 48 en telt het nu al elf punten achter in de achtervolging op Genk.