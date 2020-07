Club Brugge opent oefencampagne met vlotte zege tegen OHL, Vanaken scoort tweemaal Redactie

04 juli 2020

Landskampioen Club Brugge won zijn eerste oefenduel van het nieuwe seizoen. In twee helften van zestig minuten werd het in het eigen Belfius Basecamp 4-1 tegen OH Leuven. Hans Vanaken scoorde tweemaal, ook Youssouph Badji scoorde voor blauw-zwart. De vierde Brugse treffer kwam er na een owngoal bij de Leuvenaren. Daan Vekemans scoorde net voor rust tegen voor OHL.

Resterend oefenprogramma Club

8/7 Club Brugge - Beerschot (oefencomplex Westkapelle, 17 uur)

11/7 Club Brugge - KV Mechelen (oefencomplex Westkapelle, uur ongekend)

18/7 Club Brugge - AA Gent (oefencomplex Westkapelle, uur ongekend)

22/7 Club Brugge - Deinze (oefencomplex Westkapelle, uur ongekend)

25/7 Club Brugge - Lille (Jan Breydelstadion, uur ongekend)

26/7 Club Brugge - Knokke (oefencomplex Westkapelle, uur ongekend)

