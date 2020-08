Club Brugge ontvouwt spectaculaire bouwplannen: “Dit wordt het mooiste stadion in België, misschien zelfs in Europa” Tomas Taecke

21 augustus 2020

19u00 132 Club Brugge Club Brugge heeft vandaag de (bijna) definitieve bouwplannen voorgesteld, mét de bedoeling in het seizoen 2022-2023 in de nieuwe tempel van start te gaan. Blauw-zwart trekt ongeveer 100 miljoen euro uit voor de nieuwe voetbaltempel, die naar eigen zeggen beantwoordt aan de noden van de buurtbewoners én de fans van blauw-zwart tegelijk de ultieme voetbalbeleving schenkt: “Het was een enorme uitdaging om dit project optimaal te integreren in Sint-Andries”, aldus voorzitter Bart Verhaeghe.

De ruwe plannen kon uw krant begin maart al exclusief inkijken. Vandaag deed Club Brugge evenwel de meer definitieve plannen van de verkozen projectontwikkelaars uit de doeken, die na overleg met de buurtbewoners weliswaar nog gefinaliseerd moeten worden. De gloednieuwe voetbaltempel voor 40.000 toeschouwers komt straks in een stadionpark op Sint-Andries, die de Brugse woonbuurt een gans ander elan moet geven. Een recreatiepark voor joggers, wandelaars, fietsers en zonnekloppers, waarin het stadion zich op weekdagen moet wegcijferen. Met oog voor de symbiose met de buurtbewoners liet blauw-zwart een consortium van bouwfirma’s Alheembouw uit Roeselare en Cordeel uit Temse een ontwerp uittekenen: “Nu stappen we met de plannen terug naar de buurt”, beseft Bart Verhaeghe de gevoeligheid van het bouwdossier. “Zij hebben twee weken de tijd om hun bekommernissen over te maken. In het najaar zullen we een definitief ontwerp indienen en onze omgevingsaanvraag indienen. Dit was een heuse uitdaging: we wilden iets maken waarbij de voetbalbeleving enerzijds top is. Anderzijds moet het project optimaal geïntegreerd worden in een woonomgeving.”

Concreet zal de nieuwe voetbaltempel, waarvan de start van de bouw in de zomer van 2021 voorzien is, alles hebben van een hypermodern stadion. Het dak en het stadspark zijn handig verweven in de constructie, die omhuld is door een zachte en lichte kunststof die diagonale strepen bevat - verwijzend naar het logo en de shirts. Geen betonnen blok dus. De fans zitten dicht op het veld - één uiterst steile Noordtribune voor 12.000 supporters moet voor een optimale sfeer zorgen. Rondom de tribunes is één grote concours, waar sanitaire voorzieningen en drank- en eetkraampjes de fans een mooi comfort moeten bieden. Het stadion bevat 5.000 business seats, 40 skyboxen, een Club museum en een Club shop. Rondom het stadion komt een park met vijvers, waar het op niet wedstrijddagen aangenaam vertoeven wordt voor de buurtbewoners, zo meent Club.

Om een zondvloed aan klachten van de omwonenden tegen te gaan, tracht blauw-zwart er alles aan te doen om de overlast tot een minimum te beperken. Aan de hand van moderne licht- en geluidstechnieken zou de nieuwe tempel in mindere mate storend moeten zijn dan dat Jan Breydel vandaag het geval is. Qua omvang is ze 8 meter breder, 30 meter langer en 4 meter hoger dan het huidige stadion. Nog een heikel punt: mobiliteit. Club ziet straks nog 12.000 fans meer richting Sint-Andries afzakken, daar waar de randgemeente van Brugge op matchdagen nu al uit haar voegen barst. Om dat op te lossen, hoopt blauw-zwart de vervoerswijze en tijdstippen te sturen en spreiden, dit aan de hand voor beloningen voor de fans. Club wil ongecontroleerd parkeren en filevorming tegengaan, onder meer door randparkings met shuttlediensten, een betere afstemming van het openbaar vervoer en het stimuleren van carpooling.

Wat de timing betreft, hoopt Club binnen afzienbare tijden na nieuw overleg met de buren een omgevingsvergunning aan te vragen in het najaar om die uiteindelijk in het voorjaar van 2021 te bekomen. Enkele maanden later moet de bouw van start kunnen gaan om uiteindelijk gaandeweg het seizoen 2022-2023 de nieuwe tempel te kunnen inwijden: “We willen ons niet vastpinnen op de start van dat seizoen”, aldus Verhaeghe. “Een nieuwe naam voor het stadion is er ook nog niet. Eerst en vooral is het nu aan de bewoners om opnieuw hun bekommernissen over te maken. Wij hebben er alles aan gedaan opdat de buurt fel betrokken is en dat ons vijftigjarige nabuurschap straks nog versterkt kan worden.” Over het noodzakelijke positief advies van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) hoeft Verhaeghe zich alvast geen zorgen te maken: “Dit wordt met zekerheid het mooiste stadion in België, misschien zelfs in Europa”, klonk het vanmiddag bij de burgemeester.

