Club Brugge minimaal zeker van 27,9 miljoen euro uit Champions League, Racing Genk van 23,9 miljoen euro Bayern München strijkt door feilloos parcours in poulefase al recordopbrengst op Valerie Hardie

12 december 2019

13u25 2 Champions League De grootverdiener tot dusver in de Champions League is Bayern München. De Duitse club legde met zes zeges op zes een feilloos parcours af in de poulefase, goed voor een recordopbrengst van al 74,19 miljoen euro. Club Brugge is op zijn minst al zeker van 27,92 miljoen euro - en da’s geen record voor blauw-zwart. Racing Genk haalde tot dusver 23,91 miljoen euro op.

De rekening is snel gemaakt voor Bayern München. Een overwinning in de poulefase van de Champions League is telkens 2,7 miljoen euro waard. Maal zes voor Bayern: 16,2 miljoen euro. Club Brugge sloot zijn CL-campagne af met drie draws, a rato van 900.000 euro per gelijkspel: goed voor 2,7 miljoen euro. Genk moest genoegen nemen met één draw: 900.000 euro dus. Elke club die zich kon kwalificeren voor de Champions League, wist zich verzekerd van een startbonus van 15,25 miljoen euro.

Dan komt er nog een belangrijk deel uit de zogenaamde coëfficiëntenranking. Die is opgesteld op basis van de Europese clubprestaties van de afgelopen tien jaar. Van de 32 clubs die aan de CL meedoen, krijgt de laagst geklasseerde 1,108 miljoen. Wie het hoogst geklasseerd staat, krijgt 32 keer 1,108 miljoen euro, in dit geval Real Madrid. Bayern München staat derde en maakt dus aanspraak op dertigmaal dat bedrag, ofwel 33,24 miljoen euro. Bayern wist zich bovendien te kwalificeren voor de achtste finales: nog eens goed voor 9,5 miljoen euro. Zo komt de Beierse club al aan een recordtotaal van 74,19 miljoen euro.

Voor Club Brugge is de som die het uit de coëfficiëntenranking haalt, uiteraard veel lager omdat ze pas 24ste staan. Dat brengt blauw-zwart toch nog 9,972 miljoen euro op. Gent staat 26ste: 7,756 miljoen euro erbij. Zo is Club Brugge nu al zeker van 27,922 miljoen euro en kampioen Genk van 23,906 miljoen euro.

Market pool

Uiteraard komt daar later nog een stuk uit de market pool bij, maar die gegevens zijn nu nog niet bekend. Vast staat wel dat Club Brugge daar minder zal aan overhouden dan vorig jaar toen het de enige Belgische club in de Champions League was en die inkomsten niet moest delen met Standard, dat er in de kwalificaties toen uitging.

Daar staat tegenover dat Club Brugge zijn inkomsten wel kan optrekken in de Europa League. Vorig jaar vloog Club er in de zestiende finales meteen uit, terwijl kwalificatie voor de achtste finales toch een kleine 1,1 miljoen euro opbrengt. Een kwartfinale is goed voor 1,5 miljoen euro.