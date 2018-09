Club Brugge legt eerste steen van nieuw oefencomplex: "45 jaar later eindelijk naar nieuw gebouw" LPB

12 september 2018

18u34

Bron: Belga 2 Club Brugge Club Brugge heeft vandaag de eerste steen gelegd van het nieuwe oefencomplex in Westkapelle, nabij Knokke-Heist. Het nieuwe centrum voor de dagelijkse werking van blauw-zwart werd meteen omgedoopt in het Belfius Basecamp.

Het oefencomplex wordt het nieuwe kloppende hart van de dagdagelijkse en sportieve werking van Club Brugge. Er komt onder meer een indoor sporthal en er is ruimte voor de A-kern, beloften en contractspelers. 110 mensen zullen er tewerkgesteld zijn. Het gebouw zal drie verdiepingen tellen, met sportieve ruimtes, maar ook een restaurant en zelfs verblijfsaccommodatie. Daarnaast komen er ook nog vier voetbalvelden.

"Het is van 1973 geleden dat Club een nieuwe bouwwerf mocht afwerken. 45 jaar later kunnen we eindelijk naar een nieuw gebouw", aldus voorzitter Bart Verhaeghe, die volgend jaar met de hele omkadering zal verhuizen naar de nieuwe uitvalsbasis. Club hoopt de voorbereiding voor het seizoen 2019-2020 aan te vatten in het nieuwe oefencomplex.