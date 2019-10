Club Brugge laat makelaars gedragscode ondertekenen: “Het beloont de mensen die eerlijk werken” Tomas Taecke

10 oktober 2019

11u42 8 Club Brugge Belgische voetbalclubs trekken meer en meer ten strijde tegen malafide makelaars. Zo laat Club Brugge de zaakwaarnemers een contract ondertekenen, dat moet getuigen van hun goede bedoelingen: “Dit is eigenlijk volstrekt normaal”, mee nt Jesse De Preter (zie video hieronder), voorzitter van de Belgische federatie van voetbalmakelaars.

Makelaars die niet deugen, zijn niet langer welkom bij Club Brugge. De malafide zaakwaarnemers worden sinds kort onderscheiden door een contract, waarin de makelaars moeten bewijzen dat ze de regelgeving kennen en navolgen en in het verleden al dan niet veroordeeld werden voor fraude. Daarnaast kunnen zaakwaarnemers die volmachten hebben over rekeningen van betreffende spelers niet langer zaken doen met blauw-zwart.

Concreet wil Club aan de hand van een pak gegevens nagaan wie te vertrouwen is en bijgevolg in aanmerking komt om spelers van de Brugse club te vertegenwoordigen. Het Know Your Agent-document moet het kaf van het koren scheiden - Club wil niet langer in zee met corrupte agenten. Zo stellen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, die op 4 oktober nog zonder gevolgen ondervraagd werden over betalingen aan spilfiguur in het dossier Propere Handen Dejan Vejlkovic, een voorbeeld voor de andere clubs.

De Preter: “Geweldig intiatief”

“Dit is iets wat we ten zeerste toejuichen”, meent Jesse De Preter, voorzitter van makelaarsvereniging BFFA. “In veel sectoren waarin grote bedragen rondgaan, is dit een standaardprocedure. De ‘Know your client’-procedure moet conflicten vermijden. Wat Club Brugge nu doet, is eigenlijk volstrekt normaal. Op die manier laten ze zien dat ze er alles aan doen om voldoende preventief te werk te gaan. Zo’n document sluit niet uit dat makelaars kunnen liegen. Wél heeft de club in dat geval een stok om mee te slaan, want eigenlijk pleegt de liegende makelaar op die manier contractbreuk.”

De Preter hoopt dat de andere clubs snel het voorbeeld van blauw-zwart volgen: “Wij vinden dit een geweldig initiatief. Hoe strenger, hoe liever. De volgende stap is dat de communicatie tussen alle partijen in een digitaal dossier terechtkomt, wat voor nóg meer transparantie zou zorgen.”

De Preter: “Twee clubs uit 1A en twee uit 1B hebben me al gecontacteerd”