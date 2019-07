Club Brugge krijgt zijn 12 miljoen: Nakamba legt medische tests af bij Aston Villa Kristof Terreur/ Niels Poissonnier / Tomas Taecke

25 juli 2019

12u43 0 Voetbal Marvelous Nakamba (25) heeft dan toch zijn transfer naar de Premier League beet. De onderhandelingen tussen Aston Villa en Club Brugge zitten in de laatste rechte lijn. Nakamba, die nooit terugkeerde uit vakantie, vertoeft in Engeland voor medische testen. Club Brugge krijgt wat het wou voor Nakamba: ruim 12 miljoen - het beoogde bedrag.

De nieuwe aanwinsten van Club weten niet eens hoe hij eruitziet. Op het oefencomplex van Club Brugge was de voorbije dagen nog steeds geen spoor van Marvelous Nakamba - onwettig afwezig. De Zimbabwaanse international bleef hopen een transfer te forceren. Hij wilde koste wat het kost weg na een seizoen waarin hij zijn plaats verloor aan Rits. Villa bood vorige maand 11 miljoen pond (12,2 miljoen euro), maar eiste dat Club in ruil een speler van hen zou huren voor een paar miljoen euro. Een deal waar ze zich bij Brugge niet in konden vinden. Ook een aanbod van FC Köln was ontoereikend. De Duitsers wilden niet meer dan 6 à 7 miljoen euro op tafel leggen.

Nu is er toch een einde aan de soap gekomen. Dat beetje druk zetten, wegblijven van de trainingen, heeft dan toch zijn effect gehad. Bij Aston Villa voelden ze dat de speler absoluut naar Engeland wilde komen en het overtuigde hen toch een nieuw bod uit te brengen. Nakamba krijgt min of meer zijn zin, maar enkel omdat Club Brugge de beoogde som uit de onderhandelingen sleepte. Aston Villa bracht een nieuw bod uit van meer dan 12 miljoen euro, deze keer zonder speler die Club op uitleenbasis moest vervoegen. Een deal komt vandaag of morgen definitief rond.

De voorbije week betreurde Club de gang van zaken wel. De vicekampioen was ontgoocheld in het manoeuvre van Nakamba. Coach Philippe Clement zei de voorbije maanden dat hij, meer dan Ivan Leko vorig seizoen, rekende op Nakamba.