Club Brugge is geen reekshoofd bij loting voor zestiende finales Europa League: duel met Inter, Napoli of Chelsea behoort tot de mogelijkheden DMM

12 december 2018

23u33 0 Club Brugge De pouleronde in de Champions League is voorbij en dat heeft zo zijn gevolgen. Club Brugge hoort door de laatste resultaten in de groepsfase niet langer tot de beste vier derdes. Daardoor is blauw-zwart geen reekshoofd bij de loting voor de 1/16de finales van de Europa League komende maandag in Nyon.

Ondanks een overhoopt punt gisteren geen beschermd statuut voor Club Brugge bij de loting van de 1/16de finales in de Europa League. Met zes punten uit de groepsfase hoort blauw-zwart niet bij de beste vier derdes in de Champions League. Geen onbelangrijk gegeven, want zo wordt Club komende maandag geen reekshoofd bij de loting voor de 1/16de finales van de Europa League in Nyon. Als reekshoofd kon blauw-zwart na de winter een confrontatie met groepswinnaars in de Europa League als Arsenal en Chelsea vermijden. Ook de andere derdes uit de Champions League (Napoli, Benfica, Valencia en Inter) konden mits het statuut van reekshoofd worden vermeden. Nu is dat niet het geval, want Club ‘pas’ de op vijf na beste derde. Bovendien moet Club eerst thuis spelen.

Lijst met derdes na groepsfase Champions League (punten-doelsaldo)

1. Napoli 9+2

2. Valencia 8+1

3. Inter 8-1

4. Benfica 7-5

5. Viktoria Plzen 7-9

6. Club Brugge 6+1

7. Galatasaray 4- 3

8. Shakhtar 4- 8