Club Brugge-iconen over titelstrijd: "We moeten schijt hebben aan Anderlecht" Mathieu Goedefroy

09 mei 2018

20u20

Bron: Eigen berichtgeving 0

"Om het in de woorden van Ernst Happel te zeggen: we moeten 'scheiss' hebben aan Anderlecht." Straffe taal in Brugge vanavond, waar een boek over de wonderjaren van Club onder Happel voorgesteld werd. Gelukkig was ook de actualiteit niet ver weg. De opgedaagde coryfeeën Michel D'Hooghe, Leo Van der Elst en Raoul Lambert spraken met onze videoman over de huidige titelstrijd. Want wat zou Ernst Happel gedaan hebben? Het antwoord was unisono: "Club moet nu enkel nog naar zichzelf kijken."

Het boek 'De Happel Jaren' van auteur Wim Degrave is uitgegeven door Lannoo en nu overal verkrijgbaar.