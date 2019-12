Club Brugge hoopt nog steeds op Benteke, maar denkt ook aan Argentijn van 15 miljoen euro TTV

31 december 2019

04u45 0

De geruchtenmolen draaide gisteren op volle toeren. Een akkoord tussen Club Brugge en toptarget Christian Benteke (29) is evenwel nog bijlange geen feit, zo klinkt het bij de clubs en de entourage van de speler. Wél polste blauw-zwart intussen via een makelaar naar de eisen van Crystal Palace, bij wie de aanvaller overbodig is.

Club beseft dat het een moeilijk dossier wordt, maar heeft de hoop nog niet opgeborgen. Benteke is gelukkig in Engeland, al beseft hij dat spelen een must is met het EK in zicht. Het loon van de Rode Duivel – een slordige 135.000 euro per week – mag in principe geen obstakel vormen. Veeleer wacht Club de moeilijke opdracht om de aanvaller – op huurbasis – naar de Belgische competitie te lokken.

Volgens Argentijnse media bracht blauw-zwart intussen een bod van 9 miljoen euro uit op Adolfo Gaich (20), iets wat de Bruggelingen gisteren niet wilden bevestigen. San Lorenzo, de club van de sterke spits, wil evenwel 15 miljoen voor zijn goudhaantje.