Club Brugge hervat vandaag: wat met Tau en Rezaei? En de sterkhouders van afgelopen seizoen? Tomas Taecke

19 juni 2020

04u30 0 Club Brugge Rezaei traint (voorlopig) opnieuw mee en de trainingsoutfit kreeg een nieuw kleurtje. Verder bleef alles bij het oude in het Belfius Basecamp, waar landskampioen Club Brugge vandaag hervat. ‘Never change a winning team’, heet dat dan.

Alsof het een interlandbreak was. Zo ongewijzigd trapt Club Brugge vandaag officieel het nieuwe seizoen op gang. De komende dagen ondergaan de spelers fysieke en medische testen, maandag volgt de eerste veldtraining. Dit ruim één maand voor de eerste afspraak – de bekerfinale tegen Antwerp op de Heizel. Daar waar de focus bij de herstart vorig seizoen op de Champions League-voorrondes lag, staat de komende weken alles in het teken van een eerste krachtmeting dit seizoen met The Great Old. De dubbel, remember...

Alvast geen 1 september-gevoel vandaag in het Belfius Basecamp, waar een ongewijzigde spelerskern verzamelen blaast. Nog geen maand na het vieren van de zestiende landstitel en de start van de vakantie op 15 mei. Terwijl AA Gent, Antwerp en Anderlecht tijdens de break alle aandacht naar zich toetrokken, bleef het in Brugge windstil. Club nam akte van de onderstreepte ambities van titelpretendenten Gent en Antwerp, maar ondernam zelf niets. Wat goed is, dient niet te veranderen – de Bruggelingen kenden een abnormaal rustig tussenseizoen.

Wat met Tau?

Zoek straks niet naar de zeven verschillen, want die zijn er niet. Mbaye Diagne is er niet meer bij, maar daar is niemand bij Club rouwig om. Brighton-huurling Percy Tau vooralsnog wel, al is Club er wat zijn dossier betreft nog niet helemaal uit. De rest van de groep is intact gebleven – ondanks de interesse voor Dennis, Diatta en Mata bleef iedereen voorlopig aan boord. ’t Zou enorm verrassen mocht daar voor de bekerfinale op 1 augustus verandering in komen. Club is zoals de voorbije jaren niet gehaast, integendeel. Enkel wanneer het gepaste bedrag op tafel komt, zal de kampioenenploeg enige gedaanteveranderingen ondergaan. Op inkomend vlak speurt blauw-zwart enerzijds naar potentiële vervangers voor haar gegeerde spelers én screent ze zoals vanouds naar opportuniteiten – het recept dat van Club opnieuw dé toonaangevende club in België maakte.

Sluiten straks nog aan: de piepjonge Amadou Sagna, terug na een mislukte uitleenbeurt aan KV Oostende. En Kaveh Rezaei, afgelopen seizoen van grote waarde voor Sporting Charleroi, dat de Iraniër straks opnieuw hoopt te verwelkomen. De Carolo’s hebben dan wel niet de intentie om gekke (huur)bedragen te betalen, toch staat hij bovenaan hun verlanglijstje. Zeg nooit nooit, maar de kans is alvast klein dat Rezaei na de transferperiode nog in Brugge rondloopt. Worden niet verwacht in Westkapelle: Vanlerberghe, Letica, Ngonge en Hubert – zij zijn overbodig en niet welkom tijdens de voorbereiding. Voor hen moet Club (nogmaals) op zoek naar een al dan niet definitieve oplossing. Hetzelfde geldt voor Masovic en Touba, die pas later deze zomer vrijgegeven worden door hun clubs Horsens (Den) en Beroe (Bul).

Traditioneel geeft Club Brugge enkele beloften de kans in de voorbereiding: centrumspits Aelterman is er voor het eerst bij, ook Van Den Keybus en Voet trainen tot nader order mee.

Franse tegenstander

Voor Philippe Clement is het genieten. Zijn basiselftal en schaduwteam bleven onaangetast, de omstandigheden in het Belfius Basecamp kunnen niet beter en voor de oefenmatchen hoeft hij straks niet eens de bus op. Blauw-zwart belegde een handvol vriendschappelijke wedstrijden, op één uit­zondering na allemaal in Westkapelle achter gesloten deuren. Met AA Gent, Beerschot, KV Mechelen en Knokke zijn momenteel al vier tegenstanders gekend. Eén week voor de bekerfinale tegen Antwerp houdt Club in Jan Breydel een generale repetitie tegen een Franse Ligue 1-club.

