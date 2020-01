Club Brugge heeft targetspits beet: Michael Krmencik tekent contract voor 3,5 jaar Tomas Taecke en Niels Poissonnier

30 januari 2020

23u14 30 Club Brugge Geen Argentijnse, wél een Tsjechische tank voor Club Brugge. Blauw-zwart rekent voortaan op de goals, présence en maturiteit van Michael Krmencik (26), die voor 3,5 seizoenen overkomt van het Viktoria Plzen.

Het zottekensspel van San Lorenzo-voorzitter Tinelli en diens bevriende Argentijnse media is uit - Adolfo Gaich is niet langer een piste voor Club Brugge. Blauw-zwart counterde vandaag met de komst van Tsjechisch international Michael Krmencik, sinds 2018 op de radar van de Bruggelingen. Krmencik vloog deze voormiddag vanuit het Spaanse Estepona, daar waar Viktoria Plzen op oefenstage is, richting België. Vanavond legde hij een positieve medische test af en tekende hij een contract tot 2023. De sterke spits is een garantie op goals - dit seizoen 10 in 19 competitiewedstrijden - én een aanspeelpunt waar de competitieleider eigenlijk sinds het einde van de vorige transferperiode naar op zoek was. Iemand met een ijzeren mentaliteit - No sweat, no glory - en voldoende maturiteit om de youngsters in de Brugse kleedkamer bij te staan. Een complete aanvaller dus, die vorige winter al nadrukkelijk in beeld was én zelfs medisch gekeurd werd als potentiële opvolger van Wesley.

Voor blauw-zwart is het inkomende huiswerk na de handtekening van Krmencik afgerond. Op uitgaand vlak vond Vossen eerder op de avond een nieuwe club met Zulte Waregem. Ook Cools zit op een zijspoor, al houdt zijn invalbeurt op Anderlecht hem misschien nog zes maanden bij Club. En wat met Diagne, voor wie Galatasaray nog steeds een oplossing buiten Europa zoekt. In veel van de competities waar hij na speelminuten voor Galatasaray én Club terecht kan, sluit de transfermarkt evenwel later. Krmencik sluit eerstdaags aan op training. Voor hem komt de match tegen Antwerp wellicht te vroeg. Mogelijk volgt zijn debuut woensdag aan de Gaverbeek in de belangrijke bekerreturn tegen Zulte Waregem.