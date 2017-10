Club Brugge heeft nu ook fanclub in... Noord-Amerika 18u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 Facebook Blauw-Zwart Midwest Initiatiefnemers Jan-Bart De Groote, Michael Slowack, Christophe Foubert en Stijn Asnong. Bastiaan Vanacker ontbreekt op de foto.

Fans van Club Brugge die in Noord-Amerika vertoeven moeten voortaan niet meer wanhopen, want in Chicago heeft met Blauw-Zwart Midwest een eerste Noord-Amerikaanse supportersclub van blauw-zwart het levenslicht gezien. "Voorlopig bekijken we de wedstrijden bij ons of iemand anders thuis", klinkt het bij initiatiefnemer Michael Slowack. "Het is wel de bedoeling om een vaste stek te vinden, maar vanwege het uurverschil is dat niet evident." Met andere woorden: het vijftal is dus nog naarstig op zoek naar een clublokaal.

Staan er voortaan dan ook meer tripjes richting Jan Breydel gepland? "Afzonderlijk reist ieder van ons regelmatig af naar België, aangezien het grootste deel van onze families er woont", vervolgt Slowack. "Daarbij wordt zeker al eens een wedstrijd aangedaan, maar dat is nu net één van de dingen die we dankzij een structurelere aanpak ook beter kunnen gaan organiseren. We hebben een goed contact met een reisagent in West-Vlaanderen (Penta Reizen) die ons daarbij zeker en vast zal willen helpen", besluit hij.