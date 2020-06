Club Brugge heeft al z’n seizoensabonnementen verkocht: “Het is de hunkering naar voetbal” Redactie

21 juni 2020

13u50 1

Club Brugge Op Belgisch voetbal is het nog anderhalve maand wachten, maar toch heeft Club Brugge al z'n 24.000 abonnementen verkocht. Ook Antwerp en Mechelen verkochten al meer dan 10.000 seizoenstickets.

“Het is de hunkering naar voetbal", zegt Bob Madou, commercieel manager bij Club Brugge. “Supporters willen weer bij hun tweede familie zijn en weer dat deeltje van hun identiteit uiten. Het is de hunkering ook naar sfeer, euforie en een gemeenschappelijk gevoel.”

“Het is fijn om te zien dat dit ook bij andere traditieclubs leeft. Toch is het nu de hoogste tijd om de fans perspectief te geven over wanneer ze terug naar het stadion mogen komen”, zegt Madou. Daarbij gaat het niet enkel over op een zitje zitten, maar ook over toekomen en weggaan.”

“Er liggen een paar modellen op tafel, maar we houden uiteraard dat iedereen weer naar het stadion kan komen binnen afzienbare tijd. Ze hebben immers allemaal een ticket betaald, aldus Madou.