Club Brugge haalt 18-jarige Guinese centrale middenvelder Redactie

17 september 2020

16u17 6

Club Brugge heeft er met Ibrahima Breze Fofana een nieuwe speler bij. Fofana, een Guinese centrale middenvelder van 18 jaar, komt over van Diamants de Guinee. Hij tekent op Jan Breydel een contract tot 2023. Hoeveel Club betaalt, is niet geweten, maar het haalt hem in elk geval als een wissel op de toekomst. Eerder rekruteerde blauw-zwart in die optiek ook al onder meer Emmanuel Dennis, Krépin Diatta, Youssouphe Badji en Odilon Kossounou.

Ibrahima Breze Fofana tekent een contract tot 2023 bij Club Brugge! 📝



De 18-jarige Guinese centrale middenvelder komt over van Diamants de Guinee.



Bienvenue, Ibrahima! 🔵⚫



