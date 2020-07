Club Brugge gaat vol voor Edmilson FDZ/NP

03 juli 2020

Staat Junior Edmilson (25) voor een terugkeer naar de Jupiler Pro League? Feit is dat Club Brugge de flankspeler er héél graag bijwil. Zijn dossier is onderzocht, het licht is op groen gezet en ook de speler zegt niet ‘neen’ tegen een avontuur in Brugge.

Maar blauw-zwart beseft ook dat het moeilijk zal zijn om Edmilson terug te halen. Zowel ex-club Standard als Antwerp beten in het verleden hun tanden stuk op de starre houding van Al Duhail, de club van de Braziliaanse Belg. De Qatarese voorzitter is niet zomaar van plan om één van zijn sterspelers te laten vertrekken. Hij wil graag de Aziatische Champions League winnen en rekent daarvoor onder meer op Edmilson.

Of Club er nu in slaagt of niet, het toont alleszins de ambitie van de Bruggelingen. Zij willen op alle fronten meestrijden dit seizoen. In eigen land, maar ook Europees.

Edmilson verliet Standard twee jaar geleden voor Qatar. De laatste wedstrijd die hij op Belgische bodem speelde was de supercup tegen Club Brugge in 2018 (die Club met 2-1 won). Edmilson scoorde nog. Diezelfde avond raakte bekend dat zijn transfer naar Qatar rond was.

