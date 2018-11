Club Brugge en Leko klaar voor komst Standard: “Als we die match winnen, zijn we helemaal terug” Tomas Taecke

30 november 2018

14u27 0 Club Brugge Na twee opeenvolgende nederlagen hoopt Club Brugge op de volle buit tegen Standard. Drie punten in een topmatch zou blauw-zwart na het stuntje in Dortmund pas echt herlanceren: “Als we die match winnen, zijn we helemaal terug”, aldus Ivan Leko.

“Dit hadden we nodig na twee nederlagen”, kwam Leko nog eens terug op de match in Dortmund. “Nu moeten we dat goeie gevoel en het vertrouwen meenemen naar de match tegen Luik. Het vertrouwen is alvast groot. Als we die match van zondag winnen, zijn we helemaal terug”.

Dat Club in blok en vanuit de organisatie een knap punt heeft gepakt, maakte iets los in de kleedkamer: “Een aantal maanden geleden wonnen we met 4-0, 5-2, 6-2… Altijd was er spektakel. Na verloop van tijd verwachten de mensen niets anders, maar dat is niet realistisch. Op bepaalde momenten moet je op resultaat kunnen spelen. Vanuit die optiek was Dortmund belangrijk. We hebben getoond dat we kunnen omschakelen en op resultaat kunnen spelen. Tegen Standard hopen we het toch iets anders te doen. Met meer balbezit en meer doelkansen”.

Leko zag hoe Amrabat zichzelf in de kijker speelt, maar waar blijft Rezaei? “Wesley doet het goed, maar we hebben ook andere spitsen nodig naast hem. Rezaei was eerder geblesseerd en heeft wat tijd nodig. Aan de andere kant zijn we een topclub. En in een topclub is er nooit veel tijd”, aldus Leko.

