Club Brugge eert morgen overleden supporter Eddy (72) met 'You'll Never Walk Alone' Mathias Mariën

17 september 2018

17u41

Bron: Eigen berichtgeving 0 Club Brugge De supporters van Club Brugge zullen morgenavond op gepaste wijze afscheid nemen van Eddy Devreker (72) uit Sint-Andries. De zeventiger stierf gistermiddag nadat hij tijdens de wedstrijd tegen Lokeren vrijdagavond een hartaanval had gekregen in de tribunes.

Zijn zoon Jan zat op dat moment in de tribunes in een ander vak en merkte de commotie pas korte tijd later op.



"Mijn vader had nooit eerder hartproblemen. Ook voor ons kwam het dus als een verrassing", vertelt Jan. "We troosten ons met de gedachte dat hij niet heeft afgezien. Hij was ook op een plaats waar hij graag was én zich amuseerde. Daar proberen we ons aan op te trekken."



Eddy Devreker was al meer dan veertig jaar een vertrouwd gezicht bij matchen van Club Brugge en was ook in supporterskringen goed gekend. Morgenavond volgt er voor de aftrap van de wedstrijd tegen Dortmund een eerbetoon waarbij iedereen uit volle borst de klassieker 'You'll Never Walk Alone' van Gerry & The Pacemakers zal zingen. Er wordt ook nagedacht over een spandoek ter nagedachtenis van Eddy.

Ondertussen is de politie paraat om de verwachte 1.700 Duitse supporters zo goed als mogelijk te begeleiden. Ze worden al 's middags in het centrum verwacht. "We beschouwen dit als een normale risicowedstrijd met de gekende maatregelen", bevestigt woordvoerster Lien Depoorter.