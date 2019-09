Club Brugge-cultheld Mamadou Tew (59) overleden LUVM

01 september 2019

12u23 18 Club Brugge Enkele maanden vooraleer hij 60 zou worden, is de legendarische Senegalese verdediger Mamadou Tew in Dakar overleden. Mamadou was een cultfiguur bij Club Brugge tijdens de tweede helft van de jaren ‘80 en voetbalde nadien ook nog even bij Sporting Charleroi.

Tew Mamadou overleed vandaag op 59-jarige leeftijd in Dakar. Club wenst zijn innige deelneming te betuigen aan zijn familie en vrienden.

Tegenwoordig grossiert Club Brugge in Senegalese voetballers, maar dat was nog helemaal anders toen er in de zomer van 1984 plots twee jongens uit donker Afrika in het toenmalige Olympiastadion neerstreken. Wijlen Michel Van Maele, destijds de sterke man achter de schermen bij blauw-zwart, was hen via zakenrelaties op het spoor gekomen. Mamadou Tew en Antoine Coly waren een attractie bij de Vlaamse vaandeldrager die Club Brugge toen was, met voornamelijk Belgische spelers als Jan Ceulemans, Hugo Broos, Willy Wellens, René Verheyen, Peter Creve, Alex Querter, Gino Maes, Luc Beyens, doelman Philippe Vande Walle en de piepjonge Marc Degryse. Diezelfde zomer haalde Club met Franky en Leo Van der Elst twee beloftevolle Belgen, en dus ook Mamadou en Coly. In het verlengde van hun transfer ondernam Club Brugge een jaar later een legendarische trip van een week naar Senegal om er enkele oefenmatchen te spelen.

Coly zou nooit gensters slaan en verdween via Racing Jet Brussel in de anonimiteit. Mamadou van zijn kant kreeg van coach Henk Houwaart snel een basisplaats in het centrum van de defensie aan de zijde van de ervaren Hugo Broos, die zich echter vaak in de haren moest krabben omwille van de fratsen van de tactisch ongeschoolde maar beenharde Afrikaan. Bij het nationale elftal van Senegal speelde Mamadou met zijn familienaam Tew op de rug, bij Club Brugge kreeg hij het rugnummer 2 en werd Mamadou zijn voetbalnaam. Mamadou was immens populair bij de Brugse aanhang en bij zijn trainer. “Tew met zijn uitschuifbare benen”, noemde Henk Houwaart hem liefkozend. Door zijn Afrikaanse slidings werd hij een cultfiguur, vooral in het seizoen 1987-88 waarin hij met Club Brugge kampioen werd en een Europese droomcampagne beleefde met de spectaculaire uitschakelingen van Rode Ster Belgrado, Zenit Leningrad en vooral Borussia Dortmund. Twee jaar eerder had Mamadou met Club Brugge de Belgische beker gewonnen (3-0 zege tegen Cercle) en nipt naast de titel gegrepen (verloren testwedstrijden tegen Anderlecht).

Na vijf succesvolle jaren onder Houwaart, verkommerde Mamadou bij de Brugse B-kern toen Georges Leekens het roer in Olympia overnam. Sporting Charleroi gooide hem nog een reddingsboei toe, maar in Henegouwen kon de Senegalees niet aarden. Hij keerde gedesillusioneerd naar Senegal terug. Later dook Mamadou nog af en toe eens in Brugge op om zijn vriend voor het leven Philippe Vande Walle te begroeten, om financiële kwesties uit zijn voetballerstijd te regelen of om zijn drie zonen te zien die in België een eigen leven opbouwden. In het tv-programma “De Kleedkamer” voerde Ruben Van Gucht de vroegere blauw-zwarte cultheld drie jaar geleden nog eens op. Niets liet toen vermoeden dat Mamadou Tew, die wel last had van een zware vorm van artrose, op zijn 59ste zou overlijden.

Mamadou speelde 145 wedstrijden voor Club Brugge, waarin hij vijf keer scoorde, en liefst 135 voor Senegal, toen nog een voetbaldwerg. Samen met met de ook al enkele jaren overleden Jules Bocande (ooit topschutter in België bij Seraing) zette Mamadou zijn land op de internationale voetbalkaart.

