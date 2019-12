Club Brugge boekt 10,9 miljoen euro winst NVK

04 december 2019

Club Brugge boekte in het seizoen 2018-2019 een mooie bedrijfswinst van 10,9 miljoen euro. Veel voetbalclubs blijven uit de rode cijfers met dank aan uitgaande transfers. Maar dat was niet meteen het geval voor Club, dat ‘slechts’ voor zo’n 20 miljoen inkomsten puurde uit de transfermarkt. Blauw-zwart verdiende vooral aan terugkerende inkomstenbronnen zoals sponsors, en aan de resultaten op het veld. Dat is op lange termijn altijd een goed teken voor de financiële gezondheid van een club. Met name de Champions League was lucratief. In totaal boekten de West-Vlamingen een recordomzet van 92,8 miljoen euro. Enkel Anderlecht boekte ooit meer inkomsten (104,5 miljoen in 2017), al had paars-wit dat toen wel te danken aan een uitzonderlijke transferzomer. De loonlast van Club bleef ondertussen redelijk stabiel. De post ‘bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen’ bedroeg 34,6 miljoen, slechts anderhalf miljoen meer dan het jaar voordien.