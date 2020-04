Club Brugge belooft abonnees volgend seizoen: “Geen match is geld terug” ODBS

30 april 2020

19u16

Bron: clubbrugge.be 4 Club Brugge Wat als er volgend seizoen enkele maanden gevoetbald wordt achter gesloten deuren? De abonneehouders van Club Brugge krijgen dan hun geld terug. Dat belooft blauw-zwart in hun communicatie, als eerste in België, rond de abonnementenverkoop naar volgend seizoen toe. Zo’n 6.000 fans hebben hun abonnement al verlengd.

De zo goed als zekere kampioen was al sinds februari bezig met de abonnementenverkoop, maar communiceert er nu het eerst over sinds de coronacrisis. De club verlengt de voorrangsperiode, waarbij je als abonneehouder kan verlengen aan voordeeltarief, tot 17 mei. Club Brugge houdt er ook flink rekening mee dat er in het nieuwe seizoen aanvankelijk gevoetbald wordt zonder publiek. “Als er wedstrijden niet kunnen plaatsvinden, dan zorgen we voor een compensatie van 5% van de totaalprijs van je abonnement per match”, stelt de club.

Wat betreft de exacte compensatie die abonneehouders dit seizoen (Club verkocht 24.000 abonnementen) krijgen omdat er geen play-offs plaatsvinden, wacht de club nog even af. “Het is ook voor ons nog onduidelijk hoe alles dit seizoen zal afgehandeld worden. Maar van zodra er duidelijkheid is over het einde van dit seizoen, zullen we communiceren. We verwachten begin juni duidelijkheid te kunnen geven over de afhandeling van dit seizoen.”

Een ruime marge dus, wat erop wijst dat ze in Jan Breydel een definitieve beslissing rond het stopzetten van de Jupiler Pro League nog niet voor morgen achten.

