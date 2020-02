Club-aanwinst Krmencik: “Had niet verwacht dat een club zo'n bedrag voor mij zou betalen"

01 februari 2020

Bron: Daily Sport 0 Club Brugge Michael Krmencik (26) moet Club Brugge aan doelpunten helpen. Zijn transfer van Viktoria Pilsen naar blauw-zwart werd afgelopen donderdag afgerond. Club betaalde 6,5 miljoen euro voor de targetspits. Krmencik praatte voor het eerst over zijn transfer in het Tsjechische Daily Sport. “Ik hoefde niet lang na te denken.”

Hoe kwam je transfer tot stand?

“Woensdagavond om 22 uur zat ik samen met het bestuur - van de CEO tot de sportief directeur - van de Pilsen. ‘Club Brugge heeft een bod gedaan dat we echt niet kunnen weigeren’, vertelden ze. Het klopt dat er nog andere aanbiedingen waren, maar het bod van Brugge was enorm. Ik hoefde niet lang na te denken.”

Ook vorig jaar toonde Club Brugge al concrete interesse.

“Toen wilden ze me ook kopen, maar ik was raakte geblesseerd. De deal kon niet doorgaan. Dat was een domper, maar ik ben hard blijven werken. Ik scoorde dit seizoen tien doelpunten in de competitie, twee in de Europa League en drie in de beker. Ik draai een goed seizoen en had dus wel verwacht dat er interesse zou zijn. Maar dat een club zo’n bedrag voor mij zou betalen, had ik niet verwacht. Da’s leuk, ‘t geeft blijk van vertrouwen. Ik hoefde niet lang na te denken.”

Je bent nu tweede dagen speler bij Club Brugge. Wat is je eerste indruk van de club?

“Het is geweldig. De infrastructuur is top. In het trainingscentrum is álles aanwezig wat een speler nodig heeft: een wellness, eetkamer, biljart, trainingsruimtes... Ja, dit is het niveau van echte topclubs als Liverpool, Manchester City en andere topploegen. Club Brugge is op de goede weg, het is een club die groeit. Nu is het aan ons, de spelers, om succesvol te zijn. Dit is iets totaal nieuws voor mij, maar ik ben er niet bang voor. Ik ben er klaar voor. En ook mijn vrouw en kinderen zijn klaar voor deze stap.

Club Brugge heeft veel geïnvesteerd in jou. Voel je die druk?

“Ik besef dat ik de op één na grootste transfer (na Okereke, red.) ben van blauw-zwart. Ik ben hier om het team te helpen, ik wil kampioen worden.”

Zondag staat de topper tegen Antwerp op het programma. Je bent speelgerechtigd, maar ben je ook klaar om te starten?

“In het begin van dit seizoen speelde ik met Pilsen tegen Antwerp. Voor eigen publiek scoorde ik twee keer, maar toch werden we uitgeschakeld. (grijnst) Ik zou graag revanche nemen op Antwerp. ”