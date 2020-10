Clement zag na interesse uit Engeland geen andere Vanaken op training: “Hans zal goed zijn tegen Anderlecht” Niels Poissonnier

02 oktober 2020

15u04 0 Club Brugge Het bod van meer dan 15 miljoen euro van West Ham United FC deed Hans Vanaken (28) weinig tot niets - verbaast het? “Ik heb deze week geen andere Hans gezien op training”, aldus zijn coach, Philippe Clement. “Ik twijfel er dan ook niet aan dat hij tegen Anderlecht goed zal zijn.”

Hij opende met blessurenieuws - “de kans is klein dat Balanta fit geraakt tegen zondag” – en wat complimentjes voor de komende tegenstander. “Ik denk wel dat Anderlecht zal meedoen dit jaar. Het heeft één groot voordeel: Anderlecht speelt dit jaar geen Europees. Waardoor je een hele week tactisch, fysiek en mentaal kan toe werken naar één match. Anders loop je het gevaar op bijkomende blessures, om nog te zwijgen van reizen in coronatijden...”

De kans dat we een goeie match krijgen is heel groot. Als Anderlecht tenminste doet wat het aangekondigd heeft. Ik heb gelezen dat het voluit zijn kans wil gaan. Philippe Clement

Iets wat alle internationals komende week moeten doen. Clement zuchtte eens. “Er is daarnet een mail binnengelopen van de FIFA, waarin stond dat iedereen in principe naar zijn nationale ploeg kan vertrekken, maar dat er wel bepaalde gevolgen kunnen zijn. Dat jongens in quarantaine zullen moeten. Da’s een vervelende situatie. Geen gemakkelijke ook, want je mag de cultuur van die jongens niet vergeten. Neem nu Krépin Diatta. Als hij niet naar Senegal gaat omwille van Covid-19, zal z’n reputatie daar helemaal gekelderd worden...”

Covid-19, het einde van de transfermarkt... Een coach heeft dezer dagen nogal wat extrasportieve kopzorgen. “Vroeger deed je op 1 september een flesje open, of ging je eens eten met je vrouw. Nu zal ik blij zijn als het 5 oktober is.” Zeker omdat West Ham United FC de voorbije week een deftig bod uitbracht op Hans Vanaken, van meer dan 15 miljoen euro. “Hoe Hans daarop reageerde? Da’s altijd een moeilijke situatie voor een speler. Ik heb destijds ook nog in die positie gezeten - ’t zijn dingen waar je mee bezig bent. Maar Hans is zo professioneel dat hij dat kan opzij schuiven. Ik heb deze week geen verschil gezien aan Hans op training. Ik twijfel er dan ook niet aan dat hij zondag goed zal zijn.”

Club Brugge versus Anderlecht. Clement tegen Kompany. Twee coaches die de bal willen, twee ploegen die liefst van al dominant zijn. “De kans dat we een goeie match krijgen is heel groot. Als Anderlecht tenminste doet wat het aangekondigd heeft. Ik heb gelezen dat het voluit zijn kans wil gaan. Vanuit eigen sterkte. Wel, da’s een garantie op een goeie match voor de neutrale toeschouwer. Of dat zou het toch moeten zijn”, glimlachte Clement. “Want je kan als coach zoveel plannen en ideeën hebben, toch gebeuren er soms rare dingen op een veld waar ik geen voorstander van ben. Ik herinner me nog een heel lelijk Club - Anderlecht uit het verleden, die ontaarde. Terwijl er bij spelers en coach geen enkele intentie was om er zo’n wedstrijd van te maken...”

Bespaar ons dat zondag, heren.

