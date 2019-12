Clement voor trip naar STVV: “Kunstgras of parking, we moeten winnen” Tomas Taecke

06 december 2019

15u05 0 Club Brugge Club Brugge heeft nood aan een klinkende zege, beseft ook Philippe Clement. De coach van blauw-zwart hoopt eindelijk weer het beste Club te zien: “Ik hoop op meer intensiteit en kwaliteit”.

Winst tegen KV Oostende en Moeskroen en een bekerkwalificatie tegen datzelfde Oostende. En toch is Club Brugge ver verwijderd van zijn beste niveau. Philippe Clement hoopt dat zijn Club morgen een statement maakt: “Ik ben akkoord dat het minder is dan in onze topperiode, maar dat hangt van details af”, aldus Clement daags voor de trip naar Stayen. “In Oostende troffen we drie keer de lat en hadden we vijf goals kunnen scoren. Over die eerste helft was ik zeer teleurgesteld en dat heb ik de groep ook duidelijk gemaakt. Ik verwacht dan ook een reactie op STVV. Bij de buitenwereld treedt er gewenning op. Net daarom hebben we een overtuigende match nodig. Ik hoop op meer intensiteit en kwaliteit dan in de voorbije matchen”.

Stayen betekent kunstgras: “We hadden twee opties”, aldus Clement. “Op ons eigen kunstgras trainen of reeds afreizen naar Stayen. In het verleden heb ik daar met Genk getraind, maar zo’n verschil maakt dat niet. Je kan er op een droog veld trainen, om dan vast te stellen dat het tijdens de wedstrijd regent. Of we nu op kunstgras spelen of op de parking, dat maakt niet uit. We moeten die match gewoon winnen”.

Gisteren werd Club aan Anderlecht gekoppeld in de kwartfinales van de beker: “Tegen wie we spelen, maakt mij écht niet uit. Ik heb die loting ontspannen afgewacht. Een thuiswedstrijd is altijd een voordeel, maar uiteindelijk moet je van iedereen kunnen winnen met het oog op bekerwinst”.

