Clement voor opener tegen Charleroi: “Herkende mijn team niet tegen Antwerp” TTV

07 augustus 2020

14u29 4 Club Brugge Eén week na de zeperd op de Heizel moet Club Brugge morgen reageren tegen Charleroi. Ondanks de mentale mokerslag maakt Philippe Clement zich geen zorgen: “Het zou mij verbazen als ze niet reageren”.

Club Brugge moet de klik maken, wil de landskampioen verdere averij vermijden. Winst tegen Charleroi kan volstaan om de nederlaag tegen Antwerp op zijn minst gedeeltelijk door te spoelen: “We waren heel ontgoocheld, want we hebben hier maanden naartoe geleefd. Je kan dat vergelijken met een Olympische atleet, die bij de honderd meter sprint een paar seconden later vertrekt dan de tegenstander na een lange voorbereiding. We hebben de juiste conclusies getrokken en moeten verder. Ik ben niet benieuwd naar de reactie van mijn team, want het zou mij verbazen mochten ze niet reageren. We werken al meer dan een jaar samen. Tegen Antwerp herkende ik mijn ploeg niet, vandaar dat ik zo boos was. Voor het eerst in al die tijd was de basis weg. Agressie tonen op een positieve manier, het loopwerk zonder bal, … Dat was altijd heel goed, maar volledig weg in de finale”.

We zullen Badji, net als bij De Ketelaere, op de juiste momenten brengen. Philippe Clement

Charleroi op speeldag 1 is geen cadeau voor Club: “Komt erbij dat we net na die bekerfinale tegen Charleroi spelen - een ploeg die net als Antwerp een laag blok neerzet en agressief speelt. We verwachten niet vijf keer voor Penneteau te komen of Charleroi weg te tikken, toch heb ik er veel vertrouwen in”.

Clement koos op de Heizel voor Okereke en De Ketelaere en liet revelatie Badji opzij: “Youssouph heeft veel kwaliteiten, maar is niet klaar om een seizoen lang spits nummer 1 te zijn. Dan gaan we hem verbranden. We zullen hem net als bij Charles op de juiste momenten brengen”.

Lees ook: Geen Jupiler Pro League op Play Sports, maar waar dan wel? Al uw vragen beantwoord

VRT, VTM en Vier niet happig op wedstrijdverslagen Jupiler Pro League, samenvattingen op YouTube of Facebook dan maar?