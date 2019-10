Clement voor match tegen Moeskroen: “Qua fitheid steken zij er samen met ons bovenuit” MGL

17 oktober 2019

14u39 0 Jupiler Pro League Het worden drukke weken voor Club Brugge. Dinsdag zakken de sterren van Paris Saint-Germain af naar Brugge, maar eerst moet er morgenavond nog gewonnen worden van Moeskroen. En ondertussen is het ook afwachten welke schorsing Ruud Vormer krijgt. De UEFA onderzoekt welke straf hij moet krijgen voor z’n vermeende scheldtirade tegen de scheidsrechter tijdens de match tegen Real Madrid. “Er zijn al ergere dingen gezegd op een voetbalveld.”

“Alle spelers zijn goed teruggekomen van de interlandbreak. Enkel Percy Tau had nog wat last. De andere jongens zijn nog op de terugweg en zitten in het laatste stadium van hun revalidatie.”, stak Clement van wal. Veel spelers moeten voor hun interlands ver reizen: “Dat is nu eenmaal zo en heeft met de mondialisering van de sport te maken. Het wordt drukker en drukker voor hen.” Fitte spelers zijn op dit moment nochtans geen overbodige luxe voor Clement gezien het loodzware programma dat de West-Vlamingen te wachten staat.

Moeskroen steekt er fysiek bovenuit

“Als we doorgaan in de beker hebben we vanaf nu elke week een midweekmatch. Dat is zo. We zijn ambitieus en willen op die drie fronten strijden en zo ver mogelijk raken. Als er jongens vermoeid zijn, moeten er anderen inspringen.” Dat zware programma begint met een uitwedstrijd op Moeskroen vrijdag.

“Moeskroen is een zeer goed voetballende ploeg die ook technisch en fysiek heel sterk is. Wat me, op vlak van de beschikbare data, vooral verbaasd heeft is dat zij heel fit zijn. Samen met ons steken ze er qua fitheid bovenuit.” Moeskroen doet het niet onaardig en staan momenteel 8ste op een punt van een plaats in playoff I. Thuis hebben ze nog geen wedstrijd verloren, en dat weet ook Clement: “Moeskroen is zeker een moeilijke verplaatsing, we zullen top moeten zijn om daar te kunnen winnen.”

Schorsing voor Vormer?

Over Vormer zei Clement het volgende: “Vormer is een groot verlies. Hij haalt een heel hoog niveau nu en hij is bij ons de motor op het middenveld, zowel qua spel en verbaal. Het is dan ook een moeilijke oefening om hem te vervangen. Ik ben ermee bezig om alternatieven uit te proberen.” Over de mogelijke schorsing kan Clement niet veel kwijt tot de UEFA haar uitspraak doet. “We zullen zien wat dat geeft. Het is ook niet zo dat hij dramatische dingen gezegd zou hebben. Er zijn al ergere dingen gezegd op een voetbalveld.”

Moeskroen - Club Brugge, morgen om 20u30 op Le Canonnier.