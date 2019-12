Clement voor 100ste keer op de bank in competitiematch, maar Vercauteren legt beste cijfers voor bij mijlpaal TTV/GVS

07 december 2019

12u48 0 Club Brugge Mijlpaal vanavond voor Philippe Clement, die op Stayen voor de honderdste keer als hoofdtrainer op de bank zit in een competitiewedstrijd.

De coach van Club verzamelde zijn wedstrijden voor Waasland-Beveren, Racing Genk en Club Brugge. Clement won 55 matchen, 20 keer ging hij onderuit - waarvan 8 keer met Waasland-Beveren.

‘De Phille’ doet het goed ten opzichte van de vorige negen kampioenentrainers na hun eerste 100 matchen, die veelal meteen bij een topclub aan de slag gingen. Clement staat qua puntenpercentage derde in die lijst. Frank Vercauteren, die met 73,33% van de punten in zijn eerste honderd wedstrijden, kan de beste cijfers voorleggen. Hij wordt gevolgd door Trond Sollied (69,33%). Clement is derde op de lijst met 63,64%. Daarna volgen Preud’homme (63%), Leko en Bölöni (57,33%), Broos (47,67%) Anthuenis (45,33%), Jacobs (44%) en Vanhaezebrouck (39%).

Zijn eerste match

Zijn eerste match als hoofdcoach was meteen een symbolische. Met Waasland-Beveren keek hij op 29 juli 2017 Racing Genk in de ogen - de club die hem later zou wegplukken uit het Waaslandse. Gano schonk Clement in de slotminuten een punt (3-3), nadat Waasland-Beveren wel eerst een dubbele voorsprong beet had.

Zijn grootste overwinning

De grootste zege liet Clement dit jaar optekenen. STVV werd op 2 augustus 2019 van het kastje naar de muur gespeeld: 6-0. “Het doet deugd om de ploeg te zien schitteren”, zei Clement toen. Het is al even geleden dat we intussen het beste Club zagen. Maar laat de Kanaries uitgerekend vanavond opnieuw de tegenstander zijn...

Zijn zwaarste nederlaag

Toen hij in 2012 voor één match de hoofdtaken overnam als assistent-trainer, verloor hij roemloos met 6-1 tegen Anderlecht. Als échte hoofdtrainer moeten we voor zijn grootste nederlaag terug naar 6 mei 2018. Als coach van Racing Genk kregen de Limburgers op Sclessin een pandoering vanjewelste: 5-0. “Het leek achteraan bij ons wel kerstmis”, reageerde hij na de forfaitnederlaag tegen Standard.

Zijn kampioenenwedstrijd

Op 16 mei 2019 pakte Genk voor een vierde keer in zijn geschiedenis de landstitel. Op het veld van Anderlecht zorgde Heynen voor een vroege Limburgse voorsprong, de gelijkmaker van Bolasie was geen erg, want met een punt was Genk kampioen. Clement: “En nu ga ik feesten als de beesten.” Straks ook na zijn 100ste match?