Clement: “Tuchel vertelde me dat we het hen zeer moeilijk hebben gemaakt” Redactie

23 oktober 2019

09u09 0

“Ik ben heel trots op ons eerste uur.” Coach Philippe Clement zag Club Brugge zich zestig minuten verweren tegen PSG, “maar een deel van mijn groep moet nog leren om niet in een teleurstelling te blijven zolang, wat het laatste halfuur is gebeurd. We hebben durven voetballen en durven ruimtes creëren. De PSG-coach (Thomas Tuchel, red.) vertelde me achteraf dat ze het daar zeer moeilijk mee hadden.”