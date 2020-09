Clement: “Toen ik onze fans voor het eerst écht hoorde, pinkte ik een traantje weg” ODBS

12 september 2020

23u55 0 Club Brugge Het was dan slechts tegen Waasland-Beveren, Club was weer Club. Een pletwals, vooruitgestuwd door 9.000 fans. Clement kon achteraf niet hard genoeg benadrukken hoe belangrijk die waren. “Dit hebben we gemist”, aldus de Brugse coach.

Was de zege in Genk nog vooral op basis van inzet, dan toonde blauw-zwart tegen de Waaslanders opnieuw het hele gamma. Eindelijk. Niet toevallig dat dit gepaard ging met een opnieuw halfvol Jan Breydel. Clement had het over een meer dan aangenaam gevoel. “Spelen met fans in het stadion, dat geeft energie. Aan iedereen. Niet in het minst aan de spelers. Zij zijn als moderne gladiatoren. Zo’n arena heeft publiek nodig. Weet je, toen ik onze fans op het einde van de opwarming een eerste keer echt hoorde zingen, werd ik even emotioneel. Ik heb het goed verborgen gehouden, maar pinkte echt een traan weg. Dan besef je pas hoe hard je dat gemist hebt.”

Krmencik heeft hier het voorbije half jaar héél hard voor gewerkt. Zeven kilo kwijtgespeeld om echt scherp te staan Philippe Clement

Onder andere Mata en Dennis blonken uit, terwijl Vanaken (2), Okereke en zelfs Krmencik scoorden. Op individuele namen wou Clement niet ingaan. Het collectief, weet je wel. “Dat blok is en moet onze kracht blijven. Zeker in de komende maanden, met dikwijls midweekvoetbal. We zullen de bankzitters en zelfs de jongens die nu niet eens de bank halen, nodig hebben.” Eén naam pikte Clement er wel uit: Krmencik. “Ik ben heel blij voor hem. Hij heeft hier het voorbije half jaar héél hard voor gewerkt. Zeven kilo kwijtgespeeld om echt scherp te staan. Krmencik wou dat doelpuntje zó graag, daarom ook die emoties. Iedereen was blij voor hem, het bewijs hoe goed hij in de groep ligt.”

Voor het einde van de transferperiode begin oktober, hoopt Club nog één of twee spelers binnen te halen. Wesley Hoedt zou volgens de geruchten al getekend hebben. “Ik weet één ding en dat is dat hij nog niet getekend heeft. We werken er met z’n allen heel hard aan, zijn prima op elkaar afgestemd. Maar met transfers spelen zo veel dingen. Wat niet is gebeurd, daar kan de club echt niets aan doen.”

