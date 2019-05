Clement: “Tijd om de kroon op het werk te zetten” Redactie

24 mei 2019

15u15 6 Club Brugge ‘t Is officieel. Philippe Clement (45) wordt hoofdtrainer bij Club Brugge. Dat maakten blauw-zwart en Racing Genk vandaag bekend op hun websites. Op de site van Club duidde Clement zijn keuze.

“Eerst en vooral wil ik de hele KRC Genk-familie bedanken”, zo klinkt het. “Ik had er een fantastische periode met als summum het behalen van de titel. Het was geen evidente beslissing om een keuze te maken tussen twee ploegen waarmee ik heel close ben.”

“Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt om terug naar Club te komen. In Genk heb ik prijzen gepakt als speler en als trainer. Bij Club slaagde ik daar ook in als speler en assistent-coach en het is nu tijd om de kroon op het werk te zetten door ook bij Club prijzen te pakken als hoofdcoach. Verder kijk ik er naar uit om mee te werken aan de verdere professionalisering van de Club met het nieuwe oefencomplex in Westkapelle. We gaan nu verder de concrete invulling van de staf samen bespreken. Woensdag geven we meer informatie.”