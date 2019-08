Clement: “Tegen dit Oostende gaan nog veel ploegen punten laten liggen” MMP

10 augustus 2019

22u10

Bron: VTM Nieuws 0 Club Brugge Club Brugge had het niet onder de markt tegen KV Oostende, maar haalde de drie punten toch thuis na doelpunten van Okereke en Tau. Clement was na afloop tevreden. “We zijn erin geslaagd de organisatie van Oostende open te breken.”

“Ik ben tevreden dat we hier de drie punten mee naar huis nemen”, begon Clement de persconferentie. “We wisten dat we tegen een georganiseerd Oostende moesten spelen, en dat met een ploeg die wat minder automatismen had dan gewoonlijk. Dennis was de afgelopen dagen ziek en Sobol is geblesseerd. Ik voerde ook wat wissels door omdat we niet bezig zijn met een sprint, maar met een marathon en iedereen moet optimaal klaar geraken.”

“Toch behielden we de hele tijd de controle en konden we het in de tweede helft afmaken. Daar ben ik blij om want ik ben ervan overtuigd dat er nog veel ploegen punten gaan laten liggen tegen dit Oostende.”

Doelpuntenmaker Okereke

Simon Mignolet

Wout Faes