Clement spreekt over derde draw op rij en Gaich: “Al veel geruchten gehoord” KDW/GVS

30 januari 2020

00u32 0

“Qua resultaat mogen we spreken van een klein dipje.” Dat vertelde Philippe Clement na het derde gelijkspel op rij voor Club Brugge. “Want we zijn veel gewoon. Maar als je naar de wedstrijden kijkt, vind ik niet dat je over een dipje kan spreken. We zijn drie matchen dominant en hadden meer kansen dan de tegenstander.” De Club-coach sprak ook nog over Adolfo Gaich. “Ik heb al veel geruchten over hem en andere spelers gehoord. We communiceren pas als er over iemand een akkoord is.”